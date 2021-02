Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2020-2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Mondial des cidres SAQ





QUÉBEC, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 26?000 $ au Mondial des cidres SAQ 2021, qui se déroulera de façon sécuritaire jusqu'au 28 février prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La contribution gouvernementale se répartit de la façon suivante : le ministère du Tourisme verse une somme de 16?000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques; le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde 10 000 $ sous forme de commandite.

Citations :

« C'est avec fierté que le gouvernement du Québec soutient le Mondial des cidres SAQ, qui propose une formule revisitée pour maintenir cette tradition annuelle. La collaboration des producteurs de cidres et des restaurateurs québécois permet de conclure un accord parfait entre leurs produits et la gastronomie locale. Voilà une belle occasion pour la population de partager la passion de nos cidriculteurs tout en soutenant nos entrepreneurs! »

Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je suis heureux de voir que le Mondial des cidres SAQ se renouvelle pour faire face aux changements apportés par la pandémie cette année et que l'activité est maintenue grâce à une formule différente et créative. Je félicite les organisateurs pour leur ténacité. En plus de déguster des cidres produits à partir de pommes du Québec, les consommateurs pourront se délecter des créations de nos restaurateurs et savourer un accord cidre-mets parfait. Une belle vitrine pour le savoir-faire québécois, de la terre à l'assiette et du verger au verre! »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Lien connexe :

