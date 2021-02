AWS, expert en mise en réseau et co-auteur du « AWS Certified Advanced Networking Study Guide » rejoint Aviatrix





Aviatrix, plateforme de réseau cloud, a annoncé aujourd'hui que James Devine, anciennement chez AWS, a rejoint l'entreprise en tant qu'architecte principal de solutions. Chez AWS, Devine a co-écrit le « Certified Advanced Networking Study Guide » d'AWS et a joué un rôle actif dans la définition d'architectures cloud de référence pour certains des plus grands clients d'AWS. La société a également récemment ajouté à son éminente équipe Solutions Architecture & Ingénierie d'autres sommités de la mise en réseau cloud, dont deux anciens spécialistes du réseau Microsoft Azure, avec la classification « Global Black Belt for Azure Networking »; Manny Calero et Bryan Ashley (2 de seulement 10 personnes dotées de ce statut dans le monde), ainsi que John Gonsalves, ancien responsable mondial de l'ingénierie des réseaux chez Citigroup.

Les membres de l'équipe d'Aviatrix Solutions Architecture & Ingénierie partagent une passion commune pour la mise en réseau cloud, la sécurité et la simplicité opérationnelle. Cette équipe comprend parfaitement la vision et les défis de chaque client associés à la transformation cloud, et aide les organisations à concevoir de complexes problèmes de mise en réseau et de sécurité cloud, et à les résoudre de manière simple et innovante, de la bonne manière, la manière du cloud.

« Je suis très heureux de rejoindre l'équipe Aviatrix », a déclaré James Devine, architecte principal de solutions chez Aviatrix. « Dans mon rôle précédent de spécialiste des réseaux chez AWS, j'ai en fait recommandé Aviatrix à de nombreux clients pour lesquels la plateforme AWS ne pouvait à elle seule fournir la visibilité, le contrôle et les capacités multicloud qu'ils recherchaient. J'adore travailler avec les clients, en les aidant à concevoir leurs stratégies de réseau cloud. En utilisant Aviatrix, nos clients vivront une expérience beaucoup plus fluide et plus agréable lors de leur transition vers le multi-cloud ».

Ces ajouts importants à l'équipe Aviatrix valident davantage la plateforme de réseau cloud de la société, son approche MCNA (architecture de réseau multi-cloud) et l'innovation rapide qu'Aviatrix apporte à la mise en réseau cloud. La transformation vers le multi-cloud devenant rapidement essentielle pour chaque organisation, les clients exigent des capacités de mise en réseau plus avancées, avec une architecture simple et répétable qui s'étend à des régions et des clouds multiples. Les meilleurs talents qu'Aviatrix attire sont le moteur de l'avenir de la mise en réseau cloud, en apportant simplicité, sécurité, efficacité opérationnelle et contrôles avancés à nos clients. James, Manny, Bryan et John, ainsi que des membres existants de l'équipe de Solutions Architecture & Ingénierie jouent un rôle prinordial dans la définition de l'orientation produit et l'aide à l'architecture et à la conception cloud, pour certaines des plus grandes marques du monde. Ils développent également une formation sur les réseaux multi-cloud dans le cadre du « programme ACE », bien connu et respecté de l'entreprise, qui a récemment dépassé les 10 000 ingénieurs certifiés en un peu moins d'un an. Ce programme est la première certification de mise en réseau et de sécurité multi-cloud disponible pour les praticiens du cloud, DevOps, le personnel réseau et les professionnels de la sécurité.

« Nous sommes ravis que James rejoigne notre équipe », a déclaré Nauman Mustafa, vice-président de l'ingénierie des solutions chez Aviatrix. « Notre éminent groupe d'experts en réseau cloud possède de nombreuses années d'expertise dans la conception et la gestion d'infrastructures en réseau. Et à présent, tous ont rejoint Aviatrix avec une chose en commun : fournir à nos clients les meilleures solutions et expériences de mise en réseau cloud ».

À propos d'Aviatrix

La plateforme de réseau cloud Aviatrix délivre la mise en réseau avancée, la sécurité, la visibilité opérationnelle et le contrôle nécessaires aux entreprises, avec la simplicité, l'automatisation et l'agilité du cloud. Plus de 500 clients à travers le monde utilisent Aviatrix et son architecture éprouvée de référence de réseaux multi-cloud pour concevoir, déployer et exploiter un réseau répétable et une architecture de sécurité cohérente sur tous les clouds publics. Combinée à la première et unique certification de mise en réseau multi-cloud (ACE), Aviatrix permet aux départements informatiques de mener et d'accélérer la transformation vers le cloud. Pour en savoir plus, voir aviatrix.com.

