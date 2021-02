Kia dévoile la première Expérience virtuelle d'un Salon de l'auto au Canada





TORONTO, 22 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Kia Canada dévoile son premier salon de l'auto virtuel kiasalonautovirtuel.ca, une plateforme immersive qui permet aux Québécois de connecter avec la gamme novatrice de Kia du 22 février au 30 avril 2021. Exclusif au Canada et offert gracieusement, cet environnement en 3D permet aux passionnés d'automobiles d'expérimenter la gamme de Kia, de participer à des expériences virtuelles interactives et d'assister aux lancements des tout nouveaux produits au Canada.



« Je suis ravie d'avoir la chance d'accueillir les internautes au salon virtuel de l'auto de Kia, » a affirmé la porte-parole de Kia Canada au Québec Mélissa Désormeaux-Poulin. « Bien que nous ne puissions pas nous voir en personne pour l'instant, c'est un plaisir de guider les consommateurs et formidable, à titre d'accompagnatrice virtuelle, d'assister les gens alors qu'ils expérimentent quelque chose de tout à fait nouveau, » ajoute-elle.

« Ce qui a commencé comme un palliatif à l'impossibilité de tenir des salons de l'automobile avec des invités s'est transformé en une expérience contemporaine et avant-gardiste pour les consommateurs, » explique M. Elias El-Achhab, chef de l'exploitation de Kia. « Notre équipe a créé un espace virtuel réellement immersif et nous sommes impatients de montrer aux Canadiens ce qu'ils pourront faire avec cette technologie innovante. »

Une expérience virtuelle

Tous les Canadiens ont la possibilité d'en apprendre davantage sur les modèles Kia qui les intéressent, grâce à des maquettes 3D et des vues intérieures à 360°. Les visiteurs arriveront sur la plateforme dans le hall central et seront accueillis par la porte-parole de Kia Canada au Québec, Mélissa Désormeaux-Poulin, et par une vidéo leur expliquant l'environnement virtuel. Une fois à l'intérieur, ils pourront voir des modèles spécifiques, assister à des présentations spéciales ou visiter les quatre environnements de Kia, baptisés Performance, Sécurité, Technologie et Électrique.

« La meilleure façon de découvrir nos véhicules primés est évidemment en personne, » ajoute M. Michael Kopke, directeur général du marketing de Kia Canada. « Cependant, à cause du COVID-19, nous avons décidé d'utiliser les différentes données de design de nos véhicules pour donner vie à nos modèles dans cet environnement virtuel. L'Expérience salon de l'auto virtuel Kia est une belle opportunité d'interagir avec la marque, à son rythme et dans le confort et la sécurité de son domicile. »

Cette plateforme est accessible entièrement sur ordinateur et sur appareils mobiles (en version modifiée) afin que les visiteurs puissent découvrir les nouveautés de chez eux, en tout confort.

Découvrir la gamme de Kia Canada

Les visiteurs peuvent voir toute la gamme de Kia Canada et en apprendre plus sur les différents produits primés. Lors de leur visite, les internautes seront dirigés vers une pièce personnalisée, où ils pourront voir leur maquette en 3D sous tous les angles, à l'intérieur comme à l'extérieur. Un service de clavardage disponible 24 h/24 et 7 j/7 leur permettra aussi de poser des questions spécifiques à un spécialiste Kia ou de prendre rendez-vous chez un concessionnaire.

Kia permet d'imaginer l'effet qu'un véhicule neuf aurait sur leur entrée de garage... Une réalité augmentée pour mobile du salon a été programmée afin de visualiser le véhicule devant soi. Nous encourageons les internautes à partager les plus belles photos prises avec la réalité augmentée, à l'aide du hashtag #KiaExperienceSAV pour courir la chance de gagner nos prix hebdomadaires (veuillez consulter le règlement ici.)

Des lancements passionnants

L'Expérience virtuelle du salon de l'auto Kia tiendra également deux événements spéciaux, où l'équipe de direction de Kia Canada présentera deux produits. Le premier se tiendra sur la plateforme dès demain, le mardi 23 février à 14 h HNE. Suivez @kiacanada pour connaître la date et l'heure d'autres nouvelles.

Des jeux, des prix et plus

Kia propose plusieurs prix à gagner lors de la visite de la plateforme. Les utilisateurs peuvent sélectionner une série de badges en participant à différentes expériences proposées par la marque. Chaque badge obtenue offre une chance de gagner des centaines de prix quotidiens et le premier prix : une location d'un an de la Kia Stinger GT Limited (veuillez consulter le règlement ici.)

Vous pouvez accéder à l'Expérience salon de l'auto virtuel Kia ici. Il sera accessible gratuitement par tous les Canadiens jusqu'au 30 avril 2021.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc. (KCI), fondée en 1999, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète des véhicules primés de Kia offre une qualité de classe mondiale et assure la satisfaction de ses clients grâce à un réseau de 195 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec.

Qu'il s'agisse de modèles compacts, de multisegments ou de véhicules électriques parmi les meilleurs de l'industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d'ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Kia a vendu plus d'un million de véhicules au Canada, y compris des modèles populaires comme la Soul, la Forte, le Sportage, le Sorento et la Stinger, et a ajouté récemment à sa gamme le Seltos et la K5. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

