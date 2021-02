/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant l'hébergement et les soins de longue durée à Drummondville/





DRUMMONDVILLE, QC, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse virtuelle au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, accompagnée du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, et ministre responsable du Centre-du-Québec et député de Jonhson monsieur André Lamontagne, ainsi que le député de Drummond-Bois-Francs, monsieur Sébastien Schneeberger, procéderont à une annonce concernant l'hébergement et les soins de longue durée à Drummondville.

La conférence de presse sera diffusée par vidéoconférence. Pour participer à cette conférence de presse virtuelle, vous devez vous accréditer à l'adresse suivante afin de recevoir les instructions de connexion : sarah-eve.blondeau@ssss.gouv.qc.ca.

DATE : Le lundi 22 février 2021



HEURE : 14 h 30

(Merci de vous connecter à 14 h 25 afin de recevoir les instructions quant au déroulement de la période de questions)



LIEU : La conférence de presse se tiendra en ligne par vidéoconférence, un lien vous sera acheminé

