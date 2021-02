Une nouvelle adresse pour le bureau sherbrookois de Dunton Rainville, avocats et notaires





MONTRÉAL, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - À compter du 22 février 2021, l'équipe de Dunton Rainville de Sherbrooke poursuivra ses activités dans ses nouveaux locaux situés au 1802, rue King Ouest, bureau 240 à Sherbrooke.

« L'emplacement de notre nouveau bureau en est un de choix, stratégiquement situé au coeur du centre des affaires de Sherbrooke. Nous serons donc à même de poursuivre notre expansion dans la grande région de Sherbrooke tout en continuant à privilégier la proximité avec nos clients », affirme Me Dominique Gilbert, associé.

C'est en 2017 que Me Dominique Gilbert et Me Andrée-Anne Ouimette se sont associés pour fonder un cabinet boutique en droit commercial qui, en novembre 2019, a joint Dunton Rainville. « Nous sommes très fiers de faire partie de la communauté de Sherbrooke et de contribuer concrètement au succès des gens d'affaires de la région », souligne Me Jean-Jacques Rainville, un sherbrookois d'origine et président du Conseil de direction.

Une équipe d'avocats reconnus dans leur domaine

Notre équipe compte 15 personnes dont 8 avocats qui partagent tous la même passion : offrir à leurs clients, tant aux entrepreneurs qu'aux individus, des solutions juridiques optimales, créatives et à juste prix, adaptées à leurs besoins.

« Notre objectif est de maintenir le positionnement du cabinet en tête de liste des cabinets québécois tout en poursuivant notre engagement envers nos clients et les communautés où nous oeuvrons. Nous sommes confiants qu'avec l'appui de nos clients et de chaque membre de notre équipe, nous y arriverons », conclut Me Jean-Jacques Rainville.

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. est un cabinet regroupant près de 250 personnes, dont plus d'une centaine d'avocats, notaires et conseillers en relations de travail réparties entre les bureaux de Montréal, Laval, Longueuil, Joliette, Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu et Sherbrooke. Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques.

Dunton Rainville est membre du réseau mondial de cabinets d'avocats de premier plan SCG Legal.

