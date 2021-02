Le Parti libéral du Québec appuie le milieu culturel qui veut connaître les intentions de la CAQ pour la reprise des activités culturelles





QUÉBEC, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La pandémie a des conséquences économiques importantes. Plusieurs secteurs sont durement touchés. Les prévisions et les perspectives de reprise inquiètent, notamment, le milieu culturel. 170?000 personnes oeuvrent dans ce secteur d'activité au Québec et c'est pourquoi, le 11 février dernier, la députée d'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Culture et de Communications, Mme Christine St-Pierre, a transmis une proposition de mandat d'initiative à la Commission de la culture et des communications afin d'entendre les principaux regroupements du milieu culturel et de proposer un plan de sortie de crise.

Selon le Parti libéral du Québec, il est grand temps de prévoir les prochains mois, faute de la part du gouvernement caquiste d'avoir établi un plan clair depuis le début de la crise. D'ici quelques semaines, cela fera un an que les activités culturelles sont stoppées ou ralenties à travers la province. Il faut dès maintenant se pencher sur cet enjeu afin de préserver l'expertise du secteur de la culture et favoriser, rapidement, une reprise forte des activités.

«?La semaine dernière, nous avons appris que la Santé publique recommandait depuis septembre dernier une réouverture des salles de spectacle, des cinémas et des théâtres. La grogne à l'égard du gouvernement caquiste se fait sentir au sein du milieu culturel depuis ces révélations, avec raison?! En effet, la CAQ a finalement publié en catimini vendredi dernier certains avis de la Santé publique. Ces avis nous démontrent clairement un manque de transparence, mais surtout, un manque de considération de la part du gouvernement à l'égard des nombreux secteurs qui ont dû fermer leurs portes. Il est clair que, d'une part, il n'y a pas eu beaucoup d'annonces pour supporter le milieu culturel. De plus, les quelques mesures de soutien annoncées n'étaient pas adaptées aux réalités des créateurs et prévues pour du court terme seulement. Finalement, le mince soutien financier spécifique au milieu de la culture prend fin, en théorie, le 31 mars prochain... Sera-t-il prolongé?? Il est temps que la ministre Nathalie Roy prépare un réel plan de sortie de crise, en partenariat, notamment, avec les experts du milieu.?»

Christine St-Pierre, députée de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Culture et de Communications

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 22 février 2021 à 12:41 et diffusé par :