Invitation aux médias - La ministre Joly en causerie virtuelle avec Monique Leroux, Véronique Proulx et Charles Milliard sur le développement régional et les secteurs d'ancrage





MONTRÉAL, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Développement économique Canada pour les régions du Québec invite les représentants des médias à une causerie au cours de laquelle la discussion sera orientée sur les enjeux, les défis et les possibilités en matière de développement économique régional dans un contexte de post-pandémie.

À cette occasion, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, s'entretiendra avec Monique Leroux, présidente du Conseil sur la stratégie industrielle du Canada, Véronique Proulx, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec ainsi que Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, sur leur vision et les actions à poser dans le cadre de la relance économique du Québec.

Date : 26 février 2021

Heure : de 11 h à 11 h 45

Inscription : Pour vous inscrire, vous devez confirmer votre présence à l'adresse suivante : https://duoson.zoom.us/webinar/register/WN_T8hlFKaFRBacqWVjU2eScQ

