Le consortium des fournisseurs d'accès brésiliens adopte la solution Verimatrix Multi-DRM pour la monétisation et la protection du contenu vidéo





Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que le consortium MultTV, composé de 13 fournisseurs d'accès brésiliens, a déployé la solution Verimatrix Multi-DRM dans le cadre d'une récente évolution de son système IPTV existant vers une solution OTT avancée, projet mené par Beenius, partenaire de Verimatrix et fournisseur international de solutions de télévision interactive.

Solution multi-écrans évolutive pour la sécurité et la monétisation des contenus premium, la technologie Verimatrix Multi-DRM offre une flexibilité inégalée grâce à un modèle économique qui s'adapte également aux normes de sécurité imposées par les studios. Ce projet représente une amélioration significative pour le consortium MultTV qui poursuit sa croissance en s'appuyant sur l'utilisation du système Verimatrix Video Content Authority System (VCAS), également déployé via Beenius.

Verimatrix Multi-DRM permet de garantir une expérience utilisateur homogène sur tous les appareils et réseaux, et offre une solution entièrement flexible qui prend en charge les logiciels PlayReady de Microsoft, Widevine de Google et FairPlay d'Apple pour protéger efficacement le contenu, quel que soit l'endroit où il est visionné.

"Grâce à notre collaboration avec d'excellents partenaires tels que Verimatrix et à une écoute attentive des exigences de MultTV, nous avons pu offrir la meilleure expérience télévisuelle sans contrainte géographique ni temporelle", a déclaré Martin Zorz, Vice President of Sales, Americas de Beenius. "Ce fut un réel plaisir de travailler avec MultTV et de leur permettre ainsi de faire évoluer leur système IPTV existant".

"Nous sommes heureux de nous associer à un intégrateur de systèmes multimédia tel que Beenius et de pouvoir ainsi améliorer continuellement la protection du contenu de leurs clients tout en leur permettant également une croissance rapide - MultTV est par ailleurs un excellent exemple d'une organisation qui profite de la technologie Verimatrix tout en poursuivant son développement sur son territoire", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. "En offrant une expérience utilisateur évolutive et sans contrainte, Verimatrix Multi-DRM permet aux opérateurs de protéger facilement leurs contenus premium sur n'importe quel appareil. Verimatrix s'efforce constamment d'innover pour le secteur des médias et du divertissement, offrant ainsi à ses clients un accès facile et rapide à de nouvelles opportunités".

A propos de Beenius

Beenius est un intégrateur de systèmes multimédia et le développeur d'une plate-forme reconnue et facile à intégrer pour les environnements d'opérateurs hétérogènes. Elle supporte les services IPTV, OTT et DVB Hybride avec plusieurs options permettant d'offrir du contenu télévisuel à tout moment, en tout lieu et sur tout appareil. Beenius fournit des services de conseil pour les solutions de bout en bout (E2E), en concevant, intégrant, construisant et maintenant des solutions clés en main. Visitez le site www.beenius.tv.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

