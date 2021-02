Programme Action Aînés du Québec - 470 556 $ pour soutenir le développement d'activités destinées aux aînés





QUÉBEC, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, annonce au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, que, à la suite de l'appel de projets 2020-2021 dans le cadre du nouveau Programme Action Aînés du Québec (PAAQ), un financement de 470 556 $ a été accordé à la région de la Capitale-Nationale pour la réalisation d'activités destinées aux aînés.

Les projets retenus sont les suivants :

Contact-Aînés, pour un montant de 36 000 $;

Le service de Formation en Alphabétisation de Charlevoix, pour un montant de 12 225 $;

Amélie et Frédérick, Service d'entraide, pour un montant de 12 803 $;

Les Pinceaux d'Or 2007, pour un montant de 39 018 $;

La Compagnie des Jeunes Retraités du Plateau, pour un montant de 45 000 $;

Les Loisirs Montcalm inc., pour un montant de 20 000 $;

Albatros Québec, pour un montant de 42 900 $;

Loisirs Lebourgneuf inc., pour un montant de 42 960 $;

Carrefour des proches aidants de Québec, pour un montant de 44 898 $;

Patro Laval inc., pour un montant de 13 200 $;

Association des personnes avec déficience de l'audition inc., pour un montant de 44 724 $;

Craque-Bitume, pour un montant de 45 000 $;

Centre Mgr Marcoux, pour un montant de 40 928 $;

La Voix des anglophones du Québec (VEQ), pour un montant de 30 900 $.

Lancé en septembre dernier, le PAAQ est un programme de soutien financier aux organismes pouvant contribuer à la pérennité de leurs activités destinées aux aînés, grâce à l'embauche de ressources humaines et à l'acquisition du matériel ou de l'équipement nécessaires à la réalisation de ces activités.

Les activités soutenues doivent encourager la solidarité intergénérationnelle, la valorisation des aînés, leur participation sociale ou leur maintien dans leur communauté en toute sécurité.

Citations :

« Le contexte de la pandémie nous démontre une fois de plus toute l'importance de se donner les moyens pour mieux prendre soin de nos aînés. Chaque jour, des organismes d'ici, engagés auprès des personnes âgées, oeuvrent afin de proposer des activités variées qui contribuent à briser leur isolement et à les maintenir actifs, au sein de leur communauté. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Nos organismes régionaux sélectionnés et tout leur personnel font un travail extraordinaire afin de soutenir nos aînés grâce à diverses activités et ainsi briser l'isolement. Comme gouvernement, nous savons que ces projets feront toute la différence chez nos personnes âgées, et c'est pourquoi nous tenons à les aider. Merci à ma collègue Marguerite Blais pour sa grande compassion, particulièrement en ces temps difficiles. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Soulignons que, dans l'ensemble du Québec, 105 demandes ont été retenues et se partageront en tout 3 330 092 $.

Rappelons que l'appel de projets s'est déroulé du 10 septembre au 28 octobre 2020. L'aide financière maximale autorisée par ce programme est de 45 000 $, dont un maximum de 20 000 $ est autorisé pour l'acquisition de matériel ou d'équipement essentiels au déroulement des activités. L'aide est accordée pour une période maximale de 12 mois.

La mise en oeuvre du Programme Actions Aînés du Québec est l'une des mesures prévues dans le Plan d'action 2018-2023 découlant de la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec pour soutenir les organismes engagés auprès des aînés.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage ou pour consulter la liste des projets financés pour l'année 2020-2021 :

Programme Action Aînés du Québec

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

