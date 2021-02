720 000 $ pour soutenir le programme Parlez-moi d'une langue! de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois





QUÉBEC, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi d'une subvention de 720 000 $ à l'Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) pour la réalisation de son programme Parlez-moi d'une langue!.

Cet appui financier du gouvernement du Québec permettra à l'UNEQ de bonifier l'offre de son programme favorisant la tenue de rencontres entre des écrivaines et écrivains québécois et des étudiantes et étudiants collégiaux et universitaires à travers le Québec. Cette aide servira notamment à augmenter le nombre d'activités prévues et à élargir la clientèle visée avec l'ajout des 17-35 ans de l'éducation aux adultes. Le programme prévoit également la mise en place d'un volet voué à la promotion et à la valorisation des droits linguistiques au Québec.

L'Union des écrivaines et des écrivains québécois bénéficiera d'une aide financière de 240 000 $ par année, sur une période de 3 ans, pour soutenir ses activités de promotion et de valorisation de la langue française. Il s'agit de la somme la plus importante octroyée à l'organisme depuis 1997, soit le double de la somme accordée au cours des dernières années.

Citations

« La valorisation et la promotion de la langue française sont des priorités pour notre gouvernement. En plus de donner accès à une plus grande variété d'oeuvres québécoises aux étudiantes et étudiants et de permettre une plus grande visibilité aux auteures et auteurs d'ici, ce programme contribue à la mise en valeur de notre langue nationale. Il est important pour le gouvernement de soutenir ce genre d'initiatives. Nous sommes heureux que cette aide financière permette la tenue de davantage d'activités et donne un accès au programme à un plus grand nombre de personnes. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Langue française

« Je suis convaincue que le programme permettra de sensibiliser les communautés étudiantes, tant aux cycles supérieurs qu'à l'éducation aux adultes, à l'importance de l'utilisation du français en contexte professionnel. L'investissement représente une bonne nouvelle pour l'avenir de la langue française. Ces rencontres avec des auteures et auteurs québécois seront certes bénéfiques pour la créativité et plus largement au cheminement scolaire des étudiantes et étudiants. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« L'affirmation de notre richesse culturelle passe notamment par l'utilisation de la langue française. Celle-ci est l'un des fondements, peut-être même le plus important, de notre identité culturelle. Ce soutien financier offert par le gouvernement du Québec permettra d'offrir une importante tribune aux écrivaines et écrivains du Québec en plus de sensibiliser la communauté étudiante à l'importance d'encourager les auteures et auteurs québécois. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« L'UNEQ se réjouit de renouveler son partenariat avec le gouvernement du Québec et de collaborer ainsi, depuis plus de 20 ans, à encourager et à soutenir la qualité de notre langue dans les établissements d'enseignement collégial et universitaire. »

Suzanne Aubry, présidente de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois

Informations complémentaires

Le programme Parlez-moi d'une langue! de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois vise la promotion des oeuvres en français et la valorisation de la maîtrise et de la qualité de la langue française. Chaque année, le programme permet la tenue de 150 à 200 rencontres entre les auteures et auteurs québécois et les étudiantes et étudiants collégiaux et universitaires dans toutes les régions du Québec.

Lien connexe

Pour en apprendre davantage sur le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/justice/organismes-lies/spvlf/.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Communiqué envoyé le 22 février 2021 à 11:00 et diffusé par :