Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans un entrepôt de matériel d'intervention en cas de pandémie





CHARLOTTETOWN, ÎPE, le 22 févr. 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Sean Casey, député de Charlottetown, ont annoncé l'octroi d'un financement pour un entrepôt de matériel provincial permanent.

Le nouvel entrepôt climatisé de 12 000 pieds carrés servira à l'entreposage des fournitures nécessaires en cas de pandémie de Santé Î.-P.-É., telles que des gants, blouses, masques, lingettes, agents assainissants, seringues et literie, ainsi que de lieu d'entreposage pour la Réserve nationale stratégique d'urgence (RNSU). Le ministère des Transports et de l'Infrastructure se servira également de cette installation comme lieu d'entreposage permanent pour le mobilier de bureau, tels que les panneaux modulaires, les étagères de bureau et les chaises.

Le bâtiment construit sera d'une grande efficacité énergétique et sera prêt à devenir un bâtiment à consommation énergétique nette zéro. Ce projet aidera à soutenir la réponse à la pandémie actuelle et l'économie.

Le gouvernement du Canada investit 2,4 millions de dollars, soit 80 pour cent du coût, dans ce projet dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard alloue 600 000 $ au projet.

Citations

« Les travailleurs de première ligne ont été nos héros tout au long de la pandémie et ils ont besoin d'un accès fiable à l'EPI et à d'autres équipements. C'est pourquoi le gouvernement fédéral finance à 80 % le coût de la construction d'un nouvel entrepôt écoénergétique et climatisé pour aider l'Île-du-Prince-Édouard à coordonner des réponses rapides et efficaces à la pandémie, maintenant et à l'avenir. En bâtissant maintenant, nous soutenons l'économie locale et créons de bons emplois à un moment où nous en avons le plus besoin. Le plan Investir dans le Canada investit dans des milliers de projets, crée des emplois dans tout le pays et bâtit des communautés plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

"Depuis les premiers jours de la pandémie, nous nous sommes engagés à assurer la sécurité des insulaires. Ce nouveau bâtiment permettra de garder les fournitures nécessaires dans un environnement sût et stérile pour répondre à nos besoins maintenant et à l'avenir."

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 381 millions de dollars dans 140 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 381 millions de dollars dans 140 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Liens connexes

SOURCE Infrastructure Canada

