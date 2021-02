Les restaurateurs de la Mauricie méritent plus de considération du gouvernement caquiste





QUÉBEC, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La pandémie a des conséquences économiques importantes. Certains secteurs sont plus affectés que d'autres : c'est le cas du secteur de la restauration. Fermées en zone rouge depuis plusieurs mois, ces PME se sont montrées inventives pour passer à travers la crise, mais peinent tout de même à garder la tête hors de l'eau. Le Parti libéral du Québec dénonce l'attitude du gouvernement caquiste à leur égard, notamment sur deux volets :

Le gouvernement caquiste refuse d'encadrer les frais imposés par les plateformes de livraison que les restaurateurs utilisent pour servir les familles de la Mauricie. Un projet de loi a été déposé en ce sens à l'Assemblée nationale par le député de Nelligan, Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière de PME, le 18 février dernier. Le Parti libéral du Québec suggère de mettre en place un plafond de 15 % pour les frais de livraison ainsi qu'un plafond global de 20 % pour l'ensemble des frais imposés par les plateformes de livraison dans les régions confinées, comme la Mauricie, et ce, pour la durée de l'urgence sanitaire.





Le gouvernement caquiste a annoncé en catimini des modifications au programme d'Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM ). Les restaurateurs, qui n'ont pas déjà envoyé leurs demandes pour les mois d'octobre à décembre, n'y auront pas accès, alors qu'aucun délai pour faire les demandes n'avait été annoncé. Cette situation les privera d'une aide pouvant aller jusqu'à 15?000 $ par mois pour les frais courants. De plus, la paperasse exigée pour recevoir l'aide, dans ce programme, alourdit grandement le processus. Les délais de traitement aussi sont longs. Moins de la moitié, des demandes déposées à ce jour, ont été acceptées.

«?La semaine dernière, nous avons appris que la Santé publique ne recommandait pas la fermeture des restaurants à l'automne dernier. Le gouvernement caquiste ayant tout de même décidé de les fermer, il est d'autant plus important qu'il soutienne adéquatement ce secteur économique important. Nous demandons au ministre responsable de la Mauricie, M. Jean Boulet, d'intervenir auprès de François Legault et de Pierre Fitzgibbon pour défendre les entrepreneurs de la région. Le gouvernement doit agir rapidement en corrigeant le tir quant aux pardons de prêts et en appelant rapidement le projet de loi que j'ai déposé afin d'alléger les frais pour les livraisons. Il en va de la vitalité et de la survie des restaurants de la Mauricie?».

Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière de PME.

