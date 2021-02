Un groupe d'investisseurs québécois mené par la Corporation Financière Champlain annonce la création de Boulangerie Humanité, l'acquisition de Maison Isabelle Inc. et de l'embauche de Dominique Bohec





QUÉBEC, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Un groupe d'investisseurs mené par la Corporation Financière Champlain (« Champlain ») annonce la création de Boulangerie Humanité Inc. (« Boulangerie Humanité »), une plate-forme d'investissement québécoise axée sur l'industrie de la boulangerie et pâtisserie spécialisée au Québec.

Par le fait même Champlain annonce l'acquisition de Maison Isabelle Inc. (« Maison Isabelle »), une entreprise de Trois-Rivières fondée en 1990 et spécialisée dans la fabrication de gâteaux style quatre quart qui sont vendu à travers le Canada. Sous Humanité, Maison Isabelle combinera ses forces à celles de Boulangerie-Pâtisserie Dumas Inc. (« Dumas »), un leader Canadien dans la production, distribution et commercialisation des pâtes feuilletées, croissants et vol-au-vent acquis le 1er juin dernier par Champlain.

Champlain annonce également que les entreprises faisant partie de Boulangerie Humanité seront dirigées par Dominique Bohec, actuellement le président et actionnaire de Maison Isabelle, maitre boulanger et pâtissier et fils des fondateurs de La Petite Bretonne.

M Bohec a occupé pendant plus de 20 ans le poste de vice-président aux ventes et marketing au sein de l'entreprise familiale et il détient une forte expérience en développement de marché internationale et en gestion d'entreprise. « En 2015 lorsque j'ai fait l'acquisition de Maison Isabelle j'avais comme vision de rapprocher notre industrie en créant une plate-forme sous le nom de Boulangerie Humanité afin de bâtir un joueur dominant dans l'industrie. Lorsque que Champlain m'a approché j'ai vraiment vu l'opportunité de réunir nos forces pour arriver à cet objectif. Chaque entreprise détenue par Boulangerie Humanité sera opérée indépendamment et devra se doter d'un plan de développement durable basé sur l'environnement, le respect des gens et la contribution sociale. »

M. Marc Poulin, le président exécutif du conseil ajoute « Nous sommes heureux d'accueillir Maison Isabelle ainsi que Dominique dans la plateforme. Son dynamisme et son expertise seront un grand atout qui nous permet d'envisager nos projets d'expansion avec optimisme ».

André La Forge, associé chez Champlain conclut « nous sommes enthousiasmés par l'opportunité de construire un portefeuille de produits pour répondre efficacement aux divers besoins de nos clients »

Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

