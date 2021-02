Mise en ligne du service Impôtnet Québec - Impôtnet Québec, un moyen deux fois plus rapide d'obtenir toutes les sommes auxquelles vous avez droit





QUÉBEC, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Revenu Québec informe les citoyens et les préparateurs professionnels qu'il est maintenant possible de transmettre les déclarations de revenus pour l'année d'imposition 2020 grâce au service ImpôtNet Québec. Les Québécois qui l'utilisent pourront recevoir leur remboursement d'impôt deux fois plus vite que s'ils transmettent leur déclaration par la poste.

Année après année, une vaste majorité de Québécois choisissent de produire leur déclaration de revenus de façon électronique à l'aide d'un logiciel certifié et autorisé par Revenu Québec. Pour l'année d'imposition 2019, 87,3 % des déclarations reçues ont été transmises en ligne grâce à ImpôtNet Québec, ce qui représente plus de 5,8 millions de citoyens. En plus d'être simple à utiliser, ce service permet aux citoyens de limiter les risques d'erreurs dans la production de leur déclaration et de profiter d'un traitement accéléré de leur dossier, soit dans un délai de 14 jours suivant la réception de la déclaration.

Voici les dates importantes à retenir pour la prochaine saison des impôts :

Date limite de production pour les particuliers 30 avril 2021 Date limite de production pour les particuliers en affaires et leur conjoint 15 juin 2021 Date limite de paiement d'un solde dû pour éviter les pénalités et les intérêts 30 avril 2021

Cependant, les citoyens qui ont reçu des prestations d'aide en lien avec la COVID-19 n'auront pas à payer d'intérêt sur leur solde d'impôt pour 2020, et ce, pour une période d'un an. Cette mesure vise à soutenir ceux qui ont été éprouvés par la pandémie.

Revenu Québec rappelle également qu'il continuera à faire preuve de compréhension, de souplesse et de diligence dans son approche avec la clientèle afin de faciliter la vie des citoyens en cette période exceptionnelle. Comme elle s'est engagée à le faire dès le début de la pandémie de COVID-19, l'organisation veillera à ce que tous les outils nécessaires soient en place pour les accompagner dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales.

UNE DÉMARCHE SIMPLIFIÉE POUR DÉDUIRE LES DÉPENSES DE TÉLÉTRAVAIL

Comme annoncé en décembre, les citoyens qui ont engagé des dépenses relatives au télétravail peuvent bénéficier d'une méthode à taux fixe temporaire pour déduire celles-ci de leurs revenus. Cette mesure temporaire vise à faciliter la vie des milliers de personnes qui ont travaillé à leur domicile à cause de la pandémie de COVID-19.

Cette méthode simplifiée permet, sous réserve de certaines conditions, d'opter pour une déduction fixe de 2 $ par jour travaillé au domicile, jusqu'à un seuil maximal de 400 $. Dans le cadre de cette démarche, les travailleurs n'auront pas à conserver de pièces justificatives. Ils n'auront pas non plus à obtenir de leur employeur le formulaire Conditions générales d'emploi (TP-64.3).

Certains citoyens en situation de télétravail pourraient juger plus avantageux d'opter pour la méthode détaillée, basée sur les dépenses réelles. Afin d'aider les travailleurs à choisir la méthode la plus appropriée selon leur situation, le ministère des Finances a mis en ligne un outil de calcul interactif, disponible à finances.gouv.qc.ca.

Les citoyens sont invités à consulter le site Internet de Revenu Québec afin de prendre connaissance des autres principaux changements liés à la déclaration de revenus de 2020.

UN OUTIL SUPPLÉMENTAIRE POUR RÉPONDRE À VOS INTERROGATIONS

La situation fiscale de plusieurs citoyens a pu être affectée au cours de la dernière année. Conscient de cette réalité, Revenu Québec lancera, en mars, un tout nouveau microsite pour répondre aux questions les plus fréquentes. Vous voulez savoir comment déduire vos dépenses liées au télétravail? Connaître les avantages fiscaux offerts aux proches aidants? Vous renseigner sur les mesures applicables aux étudiants? Les réponses seront présentées dans un site Web complémentaire à celui de Revenu Québec, où l'information sera illustrée à l'aide d'exemples concrets, basés sur les situations les plus courantes. En somme, il s'agit d'un outil idéal pour les citoyens qui préparent leur déclaration de revenus!

LE SERVICE D'AIDE EN IMPÔT - PROGRAMME DES BÉNÉVOLES EN FORMULE VIRTUELLE POUR CONTINUER D'OFFRIR DU SOUTIEN AUX PLUS VULNÉRABLES

Les personnes à faible revenu peuvent obtenir gratuitement du soutien pour remplir leurs déclarations de revenus par l'entremise du Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles, appuyé par Revenu Québec et par l'Agence du revenu du Canada. Elles s'assurent ainsi de bénéficier de l'ensemble des prestations et des crédits d'impôt auxquels elles ont droit. Afin de continuer à aider les citoyens tout en respectant les consignes sanitaires, les organismes participants pourront de nouveau organiser des séances virtuelles en vue de la préparation des déclarations de revenus pour l'année d'imposition 2020. Pour plus d'information sur le service d'aide en impôt ou pour vous impliquer en tant que bénévole, visitez notre site.

