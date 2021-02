SIGN4L présente de nouvelles capacités de guerre électronique lors d'IDEX 2021





SIGN4L, un fournisseur dynamique de solutions agiles et adaptatives de guerre électronique et de renseignement, a lancé aujourd'hui deux solutions de pointe qui devraient offrir un avantage tactique dans les missions de demain. V-Protect, un système de brouillage de communication par radiofréquence (RF), et NavControl-G, une capacité de contre-drone spécialisée, sont bien placés pour changer la donne et réaliser des résultats favorables dans un paysage de défense de plus en plus numérisé.

Les solutions ont été dévoilées au pavillon EDGE lors de l'exposition et de la conférence internationale de la défense (IDEX 2021), qui se déroulent jusqu'au 25 février au Centre national des expositions d'Abou Dhabi (ADNEC).

V-Protect est un système mobile avancé de brouillage actif et réactif avancé de haute puissance destiné à bloquer les technologies courantes de signaux RF terrestres ainsi que les équipements communication par satellite portables portables, englobant les fréquences radio, talkie-walkie, mobiles et Wi-Fi. Doté d'un dispositif explosif de contre-improvisation et de mesures de contre-drone, le modèle ergonomique doit être installé dans un SUV standard et offre un fonctionnement automatique en utilisant 16 canaux et des amplificateurs de puissance à haute émission pour aider à améliorer la portée de protection et lutter contre diverses menaces dans le domaine des fréquences.

NavControl-G est un émetteur sophistiqué conçu pour aider à empêcher les véhicules aériens sans pilote de pénétrer dans des endroits spécifiques. Pour aider à protéger une zone sensible, le système peut émuler des signaux GPS pour générer des inexactitudes de position et de temps, prenant ainsi le contrôle des véhicules sans pilote qui ne coopèrent pas. Logé dans un boitier antichoc, le système peut être intégré de manière transparente dans plusieurs configurations - soit dans des emplacements fixes, soit déployé sur le terrain si nécessaire.

Waleid Al Mesmari, Vice-président de la gestion des programmes pour le groupe Guerre électronique et Renseignement chez EDGE, a déclaré : "La guerre électronique et le renseignement constituent l'épine dorsale des systèmes modernes de défense et de sécurité. SIGN4L est à l'avant-garde des technologies de pointe qui aident nos clients à élargir leurs options dans un monde en évolution rapide. En aidant nos clients à gérer leurs exigences complexes en matière de sécurité et de performance, nos dernières solutions s'avèrent des exemples parfaits de nos offres agiles au travail qui concentrent l'énergie pour obscurcir, neutraliser et attaquer les adversaires".

SIGN4L apporte une philosophie de start-up à la conception et à la production de produits et de services de sécurité numériques et de RF de pointe à architecture ouverte pour les gouvernements et les entreprises de la région. L'entreprise a mis en oeuvre un cycle rigoureux d'analyse des menaces, de recherche et de développement pour surveiller, analyser et contrer les risques émergents. SIGN4L fait partie du groupe Electronic Warfare & Intelligence de EDGE, un groupe de technologie de pointe qui se classe parmi les 25 meilleurs fournisseurs militaires au monde.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 22 février 2021 à 09:20 et diffusé par :