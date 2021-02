Les entités technologiques et médiatiques unissent leurs forces pour créer un groupe de normalisation visant à instaurer la confiance dans les contenus en ligne





Adobe, Arm, la BBC, Intel, Microsoft et Truepic forment une coalition pour développer une norme ouverte de bout en bout afin de retracer l'origine et l'évolution du contenu numérique

SAN JOSE, Californie et REDMOND, Washington, 22 février 2021 /PRNewswire/ -- Un groupe de sociétés influentes dans le domaine des technologies et des médias s'est associé pour former la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), un projet de la Joint Development Foundation créé pour lutter contre la prévalence de la désinformation et de la fraude au contenu en ligne en développant des normes techniques pour certifier la source et l'historique ou la provenance du contenu médiatique. Les membres fondateurs Adobe, Arm, BBC, Intel, Microsoft et Truepic cherchent à établir une solution de provenance standardisée dans le but de lutter contre les contenus trompeurs.

Les organisations membres de la C2PA travailleront ensemble pour élaborer des spécifications de provenance des contenus pour les types et formats d'actifs communs afin de permettre aux éditeurs, créateurs et consommateurs de retracer l'origine et l'évolution d'un média, y compris les images, les vidéos, l'audio et les documents. Ces spécifications techniques définiront notamment quelles informations sont associées à chaque type de bien, comment ces informations sont présentées et stockées, et comment les preuves de falsification peuvent être identifiées.

La norme ouverte de la C2PA donnera aux plateformes une méthode pour préserver et lire les contenus numériques basés sur la provenance. Comme une norme ouverte peut être adoptée par n'importe quelle plateforme en ligne, elle est essentielle pour accroître la confiance sur Internet. En plus de l'inclusion de divers types de médias à grande échelle, C2PA conduit une expérience de provenance de bout en bout, du dispositif de capture au consommateur d'informations. La collaboration avec les fabricants de puces, les organismes de presse et les éditeurs de logiciels et de plates-formes est essentielle pour faciliter l'établissement d'une norme de provenance complète et favoriser une large adoption dans l'écosystème du contenu.

La formation de la C2PA rassemble les membres fondateurs de l'initiative d'authenticité du contenu (CAI) dirigée par Adobe et du projet Origin dirigé par Microsoft et la BBC, en unifiant les spécifications techniques sous une seule entité. La CAI met en place un système permettant de fournir la provenance et l'historique des médias numériques, en donnant aux créateurs un outil pour revendiquer la paternité de leurs oeuvres et en donnant aux consommateurs la possibilité d'évaluer si ce qu'ils voient est digne de confiance. Le projet Origin a ses racines dans la production et la distribution d'actualités. L'effort s'est concentré sur la lutte contre la désinformation dans l'écosystème de l'information numérique en attachant des signaux à un contenu pour en démontrer l'intégrité et en mettant cette information à la disposition de ceux qui l'utilisent. Avec la création de la C2PA, les normes techniques seront unifiées tandis que ces deux entités continueront à poursuivre l'adoption, le prototypage et l'éducation au sein de leurs communautés respectives.

L'annonce de la C2PA d'aujourd'hui s'appuie sur plusieurs avancées récentes en matière de provenance des contenus, notamment les efforts de projet Origin pour développer un pipeline pour la signalisation, la certification et le suivi de l'historique des contenus d'actualités ; la toute première démonstration de bout en bout par la CAI de la provenance des médias capturés en ligne et le développement par Truepic de la première intégration native de la technologie de capture de photos sur smartphones sécurisés.

La conception de normes et de technologies permettant de certifier la source et la provenance des contenus en ligne est un pas important pour répondre aux préoccupations croissantes concernant la manipulation et la fabrication d'actualités et d'informations. Les entreprises intéressées par l'adhésion à la C2PA peuvent s'inscrire sur le site membership@c2pa.org.

Citations de dirigeants

Adobe : « Adobe est fier d'être un membre fondateur de la C2PA avec nos partenaires dans le domaine des technologies et des médias. Grâce à l'expertise collective de ce groupe, nous accélérerons le travail essentiel de rétablissement de la confiance du public dans les contenus en ligne par l'adoption large et ouverte à grande échelle d'une norme de provenance. Nous invitons tout le monde à se joindre et à participer à cet effort si crucial pour nous tous. »

? Dana Rao, avocat général et sponsor exécutif de l'Initiative pour l'authenticité du contenu, Adobe

BBC : « Il est essentiel que les fournisseurs d'actualités jouent un rôle dans la lutte contre la désinformation. Nous sommes heureux de pouvoir participer au travail sur la provenance des informations du C2PA, qui a le potentiel de soutenir la confiance du public dans les actualités à un moment où les sources d'information fiables sont plus importantes que jamais. »

? Jatin Aythora, architecte en chef, BBC

Microsoft : « Il est absolument nécessaire de s'attaquer à la tromperie généralisée dans les contenus en ligne - désormais surchargés par les progrès de l'IA et du graphisme et diffusés rapidement via Internet. Notre impératif, en tant que chercheurs et technologues, est de créer et d'optimiser des approches techniques et sociotechniques pour relever ce grand défi de notre temps. Nous nous réjouissons des méthodes permettant de certifier l'origine et la provenance des contenus en ligne. C'est un honneur de travailler aux côtés d'Adobe, de la BBC et d'autres membres du C2PA pour faire avancer ce travail essentiel. »

? Eric Horvitz, directeur scientifique et sponsor exécutif de Project Origin, Microsoft

Truepic : « Truepic a été fondé sur le principe que l'authenticité des médias basée sur la provenance est la seule solution viable et évolutive à long terme pour restaurer la confiance dans ce que nous voyons en ligne. Nous croyons fermement que l'adoption d'un standard ouvert à l'échelle de l'écosystème est cruciale pour la santé à long terme d'Internet. Le C2PA va rationaliser la distribution de contenu numérique haute intégrité à grande échelle, une étape essentielle pour restaurer le sens commun de la réalité de la société. »

? Jeffrey McGregor, PDG de Truepic

