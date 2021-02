Après 25 ans, Marc Anthony continue de rehausser son image de marque avec un repositionnement dynamique et amusant





TORONTO, 22 février 2021 /CNW/ - Il y a 25 ans, le fondateur et célèbre coiffeur Marc Anthony Venere et son équipe de stylistes créaient la marque Marc Anthony Haircare au Canada. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, la marque Marc Anthony continue de poursuivre sa progression, non seulement au travers de son expansion à l'internationale, mais aussi grâce à une nouvelle voix et à une nouvelle identité visuelle pour que l'engagement envers la marque demeure une priorité.

« 2021 est une année importante pour la marque et nous sommes ravis d'atteindre cette étape importante », a déclaré Tim Bunch, président et chef de la direction de MAV Beauty Brands. « En tant que marque en croissance ancrée dans une culture d'innovation, il est important que nous continuions d'évoluer au même rythme que nos consommateurs. Grâce à notre nouveau concept d'emballage et à notre nouveau positionnement, nous voulons motiver les adeptes de notre marque tout en attirant de nouveaux consommateurs dans la franchise. »

Avec ce nouveau positionnement, la marque a raccourci son nom à Marc Anthony - à l'origine Marc Anthony True Professional. L'emballage du produit a fait l'objet d'une nouvelle transformation, née d'une vision orientée sur le numérique et l'aspect social, pour mettre l'accent sur la relation entre la marque et l'engagement des consommateurs. Il présente une forme simplifiée et des améliorations subtiles qui facilitent la recherche, ainsi qu'une expérience de magasinage harmonieuse qui se démarque en étalage. Les couleurs audacieuses et vibrantes, des éléments précieux et de longue date de l'image de marque, et les formules orientées sur la qualité que les consommateurs connaissent et qui leur inspirent confiance, sont encore au rendez-vous.

Les principes fondateurs de Marc Anthony, soit l'offre de formules orientées sur la qualité, abordables et accessibles, sont renforcés par une vision axée sur le style de vie, comme en témoignent les messages de la campagne « Make Hair Play ». « Nous sommes ravis de présenter notre nouvel emballage et notre nouveau positionnement aux clients », a déclaré Kimberly Konstant, vice-présidente, Marketing, marque et innovation chez MAV Beauty Brands. « La consommatrice de produits Marc Anthony est une passionnée de coiffure qui aime partager ses connaissances en beauté avec ses pairs. Elle joue avec ses cheveux, les retient avec des épingles, les réarrange, elle ne reste pas les bras croisés, et nous voulons continuer de bouger avec elle et de l'accompagner dans ses aventures au pays de l'expression capillaire. »

Dès ses débuts, Marc Anthony s'est donné pour mission de créer des produits capillaires de première qualité fondés sur trois générations d'expertise en coiffure et sur le patrimoine du salon. Aujourd'hui, ces connaissances et cette passion vont bien au-delà du laboratoire, et l'équipe de Marc Anthony continue de partager son héritage d'innovation. Cette année, la marque a lancé deux nouveaux produits dans sa collection la plus performante et la plus emblématique, Strictly Curls®; une crème amplificatrice pour cheveux bouclés et un vaporisateur hydratant pour cheveux bouclés.

Marc Anthony continue de montrer la voie non seulement en matière d'innovation de produits, mais aussi au travers son expansion à l'échelle mondiale. La marque compte maintenant plus de 125 produits et se retrouve dans plus de 28 pays et 35 000 magasins en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe, en Australie et en Asie.

En promettant des formules fiables de qualité supérieure et d'innombrables façons de créer un style instantané chaque jour, la marque permet aux consommateurs d'avoir les cheveux qu'ils aiment et qu'ils méritent. « Chez Marc Anthony, nous croyons que les soins capillaires n'ont pas à être ennuyeux, et ils ne doivent certainement pas être fastidieux », déclare Konstant. « Les cheveux peuvent être une source de plaisir et de divertissement. Notre objectif est de réinsérer de la personnalité dans la catégorie coiffure et de transporter les consommateurs à une époque où ils s'amusaient et jouaient avec leurs cheveux. »

Marc Anthony est un créateur de produits de soins capillaires de calibre mondial et de qualité supérieure. Il y a plus de 25 ans, le célèbre coiffeur Marc Anthony s'est donné pour mission de créer des produits capillaires de qualité supérieure enracinés dans le patrimoine du salon, des produits qui nourrissent, hydratent et protègent les cheveux et évitent les visites fréquentes au salon. Grâce à trois générations d'experts en coiffure, la connaissance approfondie des cheveux et du style dépasse les limites du laboratoire. Aujourd'hui, l'équipe de créateurs de style de Marc Anthony et les amoureux de la beauté ne restent jamais les bras croisés. Ils parcourent le monde pour vous apporter les meilleurs ingrédients et les dernières tendances pour créer des produits de qualité professionnelle. Marc Anthony croit que les soins capillaires n'ont pas à être ennuyeux ni fastidieux. Les cheveux peuvent être une source de plaisir et de divertissement. Marc Anthony veut vous faciliter les soins capillaires, avec des produits haut de gamme fiables, à un prix abordable, et accessibles aux principaux détaillants d'aliments, de médicaments, de produits grand public et de spécialités en Amérique du Nord et dans plus de 28 pays dans le monde.

MAV Beauty Brands est une entreprise mondiale de soins personnels qui se consacre à offrir aux consommateurs des produits de qualité supérieure, authentiques et uniques. Notre plateforme innovante de nouvelle génération est composée de marques de soins personnels complémentaires et en croissance rapide : Marc Anthony True Professional, Renpure, Cake Beauty et The Mane Choice. Notre offre comprend une grande variété de produits de soins capillaires, de soins corporels et de beauté comme des shampoings, des revitalisants, des produits de coiffure, des soins, des nettoyants et des lotions pour le corps et les mains dans de multiples collections qui répondent aux besoins différents et personnalisés des consommateurs. Nos produits sont vendus dans plus de 35 pays par plus de 100 grands détaillants. Visitez mavbeautybrands.com pour en savoir plus sur MAV Beauty Brands.

