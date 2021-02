W.L. Gore & Associates lance le biomatériau intrapéritonéal GORE® SYNECOR en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud





La complexité des cas est en augmentation(1) et les chirurgiens ont besoin d'un matériau de haute qualité pour le traitement des hernies chez les patients présentant des pathologies complexes (VHWG 2).(2)

FLAGSTAFF, Arizona, 22 février 2021 /PRNewswire/ -- W. L. Gore & Associates (Gore) a annoncé que le biomatériau intrapéritonéal GORE SYNECOR est désormais disponible en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud. Le dispositif a été conçu pour répondre aux besoins non satisfaits dans le traitement des hernies complexes, en assurant une vascularité rapide3 des tissus et une résistance à long terme, ce qui permet une réparation durable et efficace en une seule étape.

Le biomatériau intrapéritonéal GORE SYNECOR est conçu pour faciliter l'utilisation lors des interventions chirurgicales invasives et robotisée, et par voie laparoscopique. Le matériau hybride doté de trois couches a été approuvé et lancé en 2016 aux États-Unis et a reçu la certification CE

« Ce développement mondial introduit une nouvelle catégorie de matériaux synthétiques hybrides en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud, que les chirurgiens peuvent utiliser pour le traitement des hernies abdominales complexes », a déclaré David Lane, homme d'affaire et responsable du service produits médicaux chez Gore.

Apporter les dernières innovations en matière de réparation des hernies et de reconstruction de la paroi abdominale

En tant que pionnier dans la catégorie des mailles biorésorbables à moyen terme, M. Gore persiste dans l'innovation de solutions matérielles afin que les chirurgiens disposent de matériaux de qualité lorsqu'ils évaluent le risque de complications dans des cas complexes. Le biomatériau intrapéritonéal GORE SYNECOR est flexible et adaptable, avec une mémoire pour faciliter son déroulement, son utilisation et pour optimiser son positionnement. Le matériau absorbe les liquides organiques et aucun pré-trempage n'est nécessaire.

Les trois couches du biomatériau intrapéritonéal GORE SYNECOR sont conçues pour favoriser une vascularisation rapide avec un minimum de matériau durable3 (données du dossier 2015 ; W. L. Gore & Associates, Inc ; Flagstaff, AZ).

Surface pariétale : La structure du Gore 3D PGA:TMC we génère des tissus de haute qualité par infiltration cellulaire rapide. On constate une vascularisation dans les sept jours 3 et la croissance des tissus au cours du mois suivant (données du dossier 2015 ;W. L. Gore & Associates, Inc ; Flagstaff, AZ).

: La structure du Gore 3D PGA:TMC we génère des tissus de haute qualité par infiltration cellulaire rapide. On constate une vascularisation dans les sept jours et la croissance des tissus au cours du mois suivant (données du dossier 2015 ;W. L. Gore & Associates, Inc ; Flagstaff, AZ). Couche intermédiaire : Monofilament de polytétrafluoroéthylène (PTFE) macroporeux tricoté à fibres denses conçu avec un diamètre de fibre similaire à celui d'une maille légère mais avec la résistance d'une maille lourde.

Monofilament de polytétrafluoroéthylène (PTFE) macroporeux tricoté à fibres denses conçu avec un diamètre de fibre similaire à celui d'une maille légère mais avec la résistance d'une maille lourde. Surface viscérale : pellicule PGA:TMC non poreuse offrant une protection intra-abdominale et minimisant la fixation du tissu au matériau4 (données du dossier 2015 ; W. L. Gore & Associates, Inc ; Flagstaff, AZ).

Pour en savoir plus, inscrivez-vous pour assister au symposium sur les hernies abdominales complexes de Gore le 16 mars 2021. Inscrivez-vous ici

« Je suis très heureux de voir un nouveau matériau prothétique, avec un excellent bagage clinique et une valeur ajoutée prometteuse en matière d'intégration tissulaire dans le cadre du nouveau paradigme de reconstruction de la paroi abdominale mini-invasive », a déclaré le Dr Salvador Morales-Conde, gastroentérologue, chef de l'Unité de l'Innovation, Séville, Espagne.

Le biomatériau intrapéritonéal GORE SYNECOR fait partie d'une gamme de dispositifs chirurgicaux utilisant le matériau synthétique homologué de Gore, notamment le renfort tissulaire GORE® BIO-A® , le renfort de la ligne d'agrafes bioabsorbables GORE® SEAMGUARD® , le patch pour tissus mous GORE-TEX® et le biomatériau GORE® DUALMESH®.

Pour plus d'informations sur le biomatériau intrapéritonéal GORE SYNECOR, veuillez consulter le lien suivant https://www.goremedical.com/eu/products/synecorip

Gore conçoit des dispositifs médicaux qui traitent toute une série de maladies cardiovasculaires et d'autres problèmes de santé. Avec plus de 50 millions de dispositifs médicaux implantés pendant plus de 45 ans, Gore s'appuie sur son patrimoine pour améliorer le sort des patients à travers la recherche, l'éducation et la démarche qualité. L'efficacité des produits, la facilité d'utilisation et la qualité du service permettent aux médecins, aux hôpitaux et aux assureurs de réaliser des économies significatives. Gore se joint aux cliniciens et grâce à cette collaboration, nous améliorons des vies. goremedical.com

À propos de Gore

W. L. Gore & Associates est une entreprise internationale spécialisée dans la science des matériaux et dont l'objectif est l'amélioration de l'industrie et des conditions de vie Depuis sa création en 1958, Gore répond à des défis techniques complexes dans des environnements exigeants - de l'espace aux plus hauts sommets du monde en passant par le fonctionnement interne du corps humain. Avec plus de 11 000 associés et une forte culture axée sur le travail en équipe, Gore génère un chiffre d'affaires annuel de 3,8 milliards de dollars. gore.com

Les produits énumérés peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés.

GORE, GORE-TEX, Together, improving life, BIO-A, DUALMESH, SEAMGUARD, SYNECOR et les images et modèles sont des marques déposées de W. L. Gore & Associates.

