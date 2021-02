Un temps des sucres différent : le soutien de tous sera important, déclare la FCEI





MONTRÉAL, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - En appui à l'initiative Ma cabane à la maison, dévoilée aujourd'hui par l'Association des salles de réception et érablières du Québec (ASEQC), la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) encourage les Québécoises et Québécois à profiter du temps des sucres pour sauver des PME qui font battre le coeur de la culture québécoise.

«?Les cabanes à sucre font partie du patrimoine québécois. Mais comme pour d'autres secteurs, la pandémie ne les a pas épargnées. Au printemps 2020, les entrepreneurs ont dû, du jour au lendemain, cesser leurs activités et enregistrer des pertes historiques même si c'était habituellement leur période de l'année la plus achalandée. Cette saison ne compensera pas les revenus manqués, mais nous pouvons, ensemble, faire preuve de générosité et aider à perpétuer cette belle tradition québécoise?», souligne François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

Dans le cadre de sa campagne #JechoisisPME, visant à soutenir les initiatives d'achat local, la FCEI invite tous les citoyens à se joindre à l'élan de solidarité et à goûter au plaisir des sucres à la maison. Il suffit de se rendre sur la plateforme www.macabanealamaison.com.

Un appui nécessaire, mais d'autres pas doivent suivre

Des mesures destinées à soutenir les cabanes à sucre québécoises ont récemment été annoncées par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a également offert un appui en bonifiant le programme PACTE-Tourisme. Pour rappel, plus d'une quarantaine de propriétaires de cabanes à sucre et de salles de réception se sont réunis l'été dernier, soutenus par la FCEI, pour lancer un appel à l'aide au gouvernement du Québec.

«?Cet appui, longuement réclamé, aidera sûrement à amorcer la nouvelle saison des sucres avec un peu moins d'inquiétudes. Nous saluons la volonté du gouvernement du Québec d'offrir aux producteurs acéricoles un financement pour leurs inventaires de sirop d'érable invendus. Nous sommes également encouragés de voir qu'un assouplissement de la réglementation est en cours d'élaboration pour permettre aux cabanes à sucre de servir des repas au-delà de la période habituelle. La bonification du PACTE-Tourisme, qui augmente la portion de pardon du prêt et offre une couverture des frais d'énergie, arrive aussi au bon moment?», ajoute M. Vincent.

En revanche, la FCEI maintient qu'un meilleur soutien aux entreprises est attendu du gouvernement du Québec, car les répercussions de la COVID-19 continuent d'avoir une grande incidence sur les PME québécoises. De nouvelles données sur la situation des PME pour le mois de février seront publiées cette semaine.



