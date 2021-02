/R E P R I S E -- Avis médias - « Dégelez les négos » - Les conductrices et conducteurs d'autobus scolaires membres de la FPSS-CSQ manifestent leur agacement/





QUÉBEC, le 19 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que les négociations des conventions collectives de leurs membres conductrices et conducteurs d'autobus sont complètement gelées, la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et son syndicat affilié Townships Regional Union of Support Staff (TRUSS-CSQ) invitent les représentants des médias à assister à une action de visibilité de leur part.

Cette activité de mobilisation réunira le conseil exécutif de chacune des deux organisations syndicales.

Date : Lundi 22 février 2021 Heure : De 9 h 30 à 10 h 30 Lieu : Devant le garage des autobus scolaires de la Commission scolaire Eastern Townships, 1310 rue Wellington S, Sherbrooke (J1H 5E7) Quoi : Activité de plantation sous le slogan « Dégelez les négos »

Possibilité de prise d'images et d'entrevues avec le porte-parole sur place Qui : Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ

Citation :

« On vit actuellement une grande pénurie de la main-d'oeuvre de conductrices et conducteurs d'autobus scolaires au Québec. Le seul moyen d'attirer du personnel est d'améliorer leurs conditions de travail et salariales » explique Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ. « Or, à la table de négociations, il n'y a absolument rien qui se passe. Peu importe qu'on parle de rémunération, de primes de rétention, de l'élimination de la sous-traitance ou du rôle que ces personnes jouent quotidiennement auprès des élèves, toutes nos propositions sont écartées et rien n'est contre-proposé. Après près d'un an et demi de négociation, c'est assez! Sans oublier que le gouvernement qui négocie avec nous, ses employés, a accordé une prime de 2 000 $ aux conducteurs d'autobus scolaire des compagnies privées et a sciemment exclut les conducteurs d'autobus à l'emploi des commissions scolaires, favorisant ainsi leur exode vers ces compagnies et offrant un prétexte tout choisi pour recourir à la sous-traitance. » ajoute-t-il.

Rappelons que le 1er février dernier, la FPSS-CSQ annonçait avoir obtenu des mandats de grève de la part de l'ensemble de ses syndicats affiliés, y compris nos conductrices et conducteurs, équivalents à cinq jours, à exercer au moment jugé opportun.

