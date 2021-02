Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Soutien financier offert à trois projets du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés





QUÉBEC, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, annonce au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, que trois projets de la région se voient octroyer un financement dans le cadre du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA). Ils représentent une subvention totalisant plus de 225 000 $.

Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix se voit remettre une somme de 100 000 $ pour des travaux d'amélioration de l'accessibilité au centre du village afin que les aînés puissent profiter d'un lieu favorisant le vieillissement actif. Pour ce faire, la Ville prévoit l'aménagement d'un parcours sécuritaire le long de la rue Saint-Antoine, incluant notamment la construction d'un trottoir, l'aménagement d'une piste cyclable, l'installation de mobilier urbain fixe. De plus, des portes automatiques seront installées à la mairie pour faciliter l'accès aux aînés lors des élections, des séances publiques d'information et du conseil municipal. Le projet représente un investissement total de 264 600 $.

Municipalité de Saint-Henri-de-Taillon

De son côté, la Municipalité de Saint-Henri-de-Taillon reçoit un montant de 25 440 $ pour améliorer l'accès à la bibliothèque municipale. Le projet, dont le coût total s'élève à 31 800 $, comprend l'élargissement de l'escalier afin d'installer un siège d'escalier électrique et l'aménagement d'une nouvelle salle de rencontre pour les aînés.

Municipalité de Sainte-Monique

La Municipalité de Sainte-Monique bénéficie quant à elle d'une subvention de 100 000 $ pour soutenir des travaux d'amélioration de l'accessibilité à l'hôtel de ville, un lieu très fréquenté situé au coeur du village. Le coût total du projet s'élève à 125 000 $.

Rappelons que le PRIMADA vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Citations :

« C'est toujours avec grand plaisir que je découvre les projets présentés au PRIMADA. Chacun d'entre eux témoigne, plus que jamais, que les personnes aînées sont au coeur des priorités de nos communautés, de même que de notre gouvernement. Avec un tel soutien financier, nous nous donnons les moyens de favoriser concrètement la réalisation d'initiatives ayant pour objectifs d'améliorer la qualité de vie de ces personnes et de favoriser le vieillissement actif au sein de notre société. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Dans toutes les régions du Québec, notre gouvernement appuie la concrétisation d'initiatives qui favorisent des environnements sécuritaires, inclusifs et adaptés aux besoins de nos aînés, et qui contribuent à leur épanouissement au sein de la collectivité. Je félicite les municipalités qui travaillent à la création de ces milieux de vie accueillants et conviviaux, qui tiennent compte de la réalité de tous leurs citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Ces projets, qui visent tous trois à rehausser l'accès à des lieux d'échanges rassembleurs pour toute la communauté, reflètent bien les valeurs d'inclusion que notre société tient à promouvoir. De telles initiatives s'inscrivent dans une vision d'ouverture et de partage intergénérationnel qui est vraiment précieuse pour la communauté. Nous pouvons être très fiers du soutien financier apporté, qui tient compte des besoins réels des aînés de notre région. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

Faits saillants

Soulignons que les projets ont été autorisés dans le cadre de l'appel de projets du PRIMADA, édition 2019, qui permettra la réalisation de 65 projets dans 15 régions, pour une aide financière totale estimée à plus de 4,1 millions $.

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et du Secrétariat aux aînés (SA) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Rappelons que plus de 1000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche MADA, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les aînés.

