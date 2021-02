Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 22 000 $ à la Municipalité d'Amqui

BELLUS Santé inc. (« BELLUS Santé » ou la « société »), une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux produits thérapeutiques pour le traitement de la toux chronique et d'autres troubles liés à l'hypersensibilisation, a...





La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, annonce au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et de la ministre des Affaires...





Le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, annonce au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du...





La ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, Caroline Proulx, annonce au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et de la ministre des Affaires municipales...





Le député de Portneuf, Vincent Caron, annonce aujourd'hui au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, l'octroi d'un montant...