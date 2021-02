Chris Hatch, chef de la direction de Banques alimentaires Canada, nommé au Conseil consultatif canadien de la politique alimentaire





TORONTO, le 22 févr. 2021 /CNW/ - Chris Hatch, chef de la direction de Banques alimentaires Canada, a été nommé au Conseil consultatif canadien de la politique alimentaire, qui servira de forum essentiel pour mobiliser les chefs de file de l'alimentation, des communautés et de l'agriculture quant à la façon de bâtir collectivement un meilleur système alimentaire pour tous les Canadiens.Le Conseil fournira également une orientation à la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire sur les enjeux actuels et émergents.

Le Conseil, un élément clé de la politique alimentaire nationale, réunira 24 experts et intervenants de divers secteurs, dont l'agriculture et l'alimentation, la santé, le milieu universitaire et les organismes à but non lucratif.

Le système alimentaire canadien est résilient et novateur, en plus de préserver notre environnement et de soutenir notre économie.

« Je suis heureux d'être invité à participer à cette conversation cruciale, explique Chris Hatch. Notre vision d'un Canada où personne ne souffre de la faim correspond aux objectifs de ce nouveau conseil. J'espère réaliser des progrès constants vers l'amélioration de la sécurité alimentaire au pays et, un jour, éliminer complètement la faim. La collaboration à tous les niveaux et dans tous les secteurs est toutefois essentielle pour concrétiser cette vision. »

Chris Hatch occupe le poste de chef de la direction de Banques alimentaires Canada depuis janvier 2018.

En plus de diriger actuellement le réseau canadien de banques alimentaires, qui comprend plus de 3 000 organismes communautaires, Chris possède une vaste expérience pratique des banques alimentaires, y compris dans des postes de direction à la Mississauga Food Bank à titre de directeur général et de président du conseil d'administration. Il a également occupé le poste de président du conseil d'administration de l'Ontario Association of Food Banks.

Partout au Canada, le réseau de banques alimentaires prend le pouls de l'état de l'insécurité alimentaire au pays et de son incidence sur la vie des Canadiens, puis il propose des idées et des solutions concrètes pour faire bouger les choses et opérer de réels changements.

Les personnes nommées au nouveau Conseil consultatif appuieront également la vision de la politique alimentaire qui vise à assurer à tous les Canadiens l'accès à une quantité suffisante d'aliments sains, nutritifs et diversifiés sur le plan culturel.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire. Plus de 3 000 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. L'an dernier, selon les données du Bilan-Faim, ils ont reçu plus de 1,1 million de visites par mois. Dans la dernière décennie, le réseau a reçu et distribué plus de 635 millions de kilos de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 70 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d'y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez http://www.foodbankscanada.ca/ pour en savoir plus.

