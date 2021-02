Vanstar renouvelle son contrat de relations avec les investisseurs avec Freeform Communications Inc.





MONTRÉAL, 22 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Minières Vanstar Inc. («Vanstar», ou la «Société») (TSX. V - VSR) a renouvelé la nomination de Freeform Communications Inc. pour mener des relations avec les investisseurs dans l'Ouest canadien.



Freeform Communications Inc. est une firme de Vancouver qui facilite des relations avec les investisseurs et de marketing en ligne. Avec plus de 90 ans d'expérience combinée, spécialisée dans une gamme complète de relations avec les investisseurs et de services sur les marchés financiers, Freeform a représenté un grand nombre de clients publics et privés afin de les aider à atteindre leurs objectifs ciblés.

Robert Ferguson, président de Freeform Communications, déclare : « Nous sommes ravis de travailler avec Vanstar et leur équipe de professionnels. Nous sommes impressionnés par les principes fondamentaux de la Société et par les possibilités qui s'offrent à nous. Nous avons hâte de présenter la Société à un public plus large au sein de la communauté des placements et d'aider la Société à élargir sa base d'actionnaires. »

« Freeform a été un bon partenaire pour élargir la visibilité de l'entreprise dans l'Ouest canadien. Nous entendons poursuivre notre relation de travail », a commenté M. J.C. St-Amour, président et chef de la direction de la Société.

Aux termes de l'entente, Freeform Communications Inc. recevra 125 000 options d'achat d'actions qui pourront être exercées au plus tard le 12 février 2022 au prix de $0.84 par action.

À propos de Vanstar

Vanstar Mining Resources Inc. est une société d'exploration aurifère avec des propriétés dans le nord du Québec à différents stades de développement. La Société détient une participation de 25% dans le projet Nelligan (3,2 millions d'onces d'or inférées, NI 43-101 octobre 2019) et 1% NSR. Le projet Nelligan a remporté le prix « Découverte de l'année » lors du gala Xplor 2019 de l'Association d'exploration minière du Québec. Vanstar détient également 100% de la propriété Felix en développement dans le groupe Chicobi (camp minier Abitibi, 65 km à l'est de la propriété Amex Perron) et 100% d'Amanda, une propriété de 7 306 ha située sur la formation Auclair avec des indices aurifères historiques jusqu'à 12,1 g / t Au sur 3 mètres.

