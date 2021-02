Exclusive Networks étend la portée de X-OD à 9 marchés européens et introduit un portefeuille complet de Fortinet Security Fabric sur abonnement





Exclusive Networks a dévoilé aujourd'hui la toute dernière évolution de se plateforme X-OD avec une expansion en Allemagne, Espagne, Belgique, Finlande, Autriche et Irlande. Cela coïncide avec l'introduction de Fortinet dans l'offre du portefeuille X-OD et la disponibilité de bout en bout de toutes les solutions Fortinet via la Fortinet Security Fabric sur abonnement ? une proposition de canal unique dans la distribution mondiale.

X-OD est dorénavant disponible pour les partenaires sur 9 marchés européens (Lancements déjà effectués en France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas) et il y a des plans ambitieux pour une extension dans toutes les régions au niveau mondial cette année. Les revenus d'abonnement d'Exclusive Networks augmentent cinq fois plus rapidement que les ventes traditionnelles basées sur les dépenses d'investissement, X-OD étant un facteur important de l'accélération de l'évolution du marché.

« Partout où nous proposons X-OD, sa croissance s'accélère ? comme c'est aujourd'hui le cas dans les pays Nordiques, dans la péninsule ibérique, dans la zone DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), au Benelux, au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi qu'en France », a déclaré Jesper Trolle, PDG d'Exclusive Networks. « Il ne fait aucun doute que la pandémie mondiale a accéléré la transformation numérique en général, rendant cette proposition encore plus pertinente pour les besoins opérationnels. L'expérience client numérique, les connaissances issues des mégadonnées et la consommation basée sur les dépenses d'exploitation sont là pour rester. Et notre feuille de route est en voie d'étendre les capacités de X-OD au-delà de l'Europe et dans chaque territoire d'exploitation d'Exclusive. »

Les possibilités élargies rendues possibles par X-OD sont particulièrement pertinentes lorsqu'il s'agit de technologies clés comme SD-WAN et de segments de marché comme les fournisseurs de services d'infogérance en sécurité (MSSP). Les organisations clientes sont confrontées au défi de passer d'investissements MPLS (commutation multiprotocole avec étiquette) basés principalement sur les dépenses d'exploitation à une évolution réseau à grande échelle, basée sur les dépenses d'investissement, de l'infrastructure SD-WAN. Ces problèmes sont annulés et des opportunités sont débloquées par les modèles de consommation permis par X-OD.

Dans le cas des partenaires MSSP qui doivent habituellement investir dès le départ dans les capacités d'infrastructure pour propulser leurs propres services de sécurité gérés, X-OD leur permet d'acheter la technologie de la même manière qu'ils la vendent. L'étendue, la diversité et la nature complémentaire du portefeuille de Fortinet profitent également de la possibilité offerte par X-OD d'offrir des produits et services sur abonnement dans le cadre de packages discrets, elles permettent même aux partenaires de les regrouper avec leurs propres offres de services pour être présentées aux clients de manière élégante en tant qu'offre unique, facile à utiliser. Les partenaires bénéficient davantage encore de l'expérience client entièrement numérique de X-OD et d'un accès à de riches connaissances des données qui favorisent les initiatives de ventes additionnelles/croisées et les campagnes de ventes ciblées.

« Le partenariat entre Fortinet et Exclusive Networks est destiné à créer une valeur et des opportunités exceptionnelles pour nos partenaires et nos clients », a déclaré Patrice Perche, directeur des recettes et vice-président exécutif en charge du support chez Fortinet. « Avec X-OD, Exclusive a conçu une autre contribution réellement novatrice à la dynamique de canal qui est alignée avec notre manière de voir le monde et la manière avec laquelle nous souhaitons que nos partenaires soient favorisés et soutenus. Cela représente d'importants avantages à tous les niveaux de notre communauté de partenaires, et fournit au final à nos clients de nouvelles manières d'utiliser nos produits et services faisant référence sur le marché. »

« Nous voyons des opportunités fantastiques pour les vendeurs qui se sont engagés vis-à-vis de X-OD, et sommes très heureux d'introduire Fortinet et sa gamme étendue de solutions à ce stade précoce des déploiements à travers le monde », a ajouté Jesper Trolle. « Nous sommes alignés sur leurs visions de l'innovation, revenus récurrents et flexibilité de marché, ainsi que sur ceux de nos autres partenaires fournisseurs. Ensemble, nous permettons aux partenaires de distribution d'effectuer une transition rapide, sûre et simple vers une utilisation par abonnement, aussi bien pour leurs clients que pour leurs propres modèles économiques, leur permettant de "tout vendre sous forme de service". »

À propos de X-OD

X-OD est une plateforme à la demande qui réunit et valorise tous les produits et services d'Exclusive Networks dans un cadre unique, facile à utiliser. Cette plateforme est au coeur d'un nouvel écosystème de distribution numérique de technologies reliant l'ensemble de la chaîne de valeur, rapprochant ainsi les fournisseurs et revendeurs de leurs clients.

X-OD joue un rôle crucial pour permettre le passage à un modèle économique sur abonnement. La plateforme transforme les paiements CAPEX en paiements OPEX, pour que les technologies puissent être achetées de la même manière qu'elles sont vendues et utilisées. C'est cette flexibilité, associée aux fonctionnalités à la demande, à la rapidité et à la simplicité qui rend la plateforme aussi pertinente dans un monde où le client est roi. www.x-od.com

