/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce virtuelle en matière d'infrastructure à Moncton/





MONCTON, NB, le 19 févr. 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton-Riverview-Dieppe, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Ernie Steeves, ministre des Finances et député provincial de Moncton-Nord, et de Dawn Arnold, mairesse de Moncton.

Date : Lundi, le 22 février 2021



Heure : 9 h 30 HNA



URL de l'événement : Veuillez communiquer avec Austin Henderson à austin.henderson@moncton.ca, pour vous inscrire et recevoir le lien vers l'annonce virtuelle sur Webex.

SOURCE Infrastructure Canada

