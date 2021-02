Le THB Group change son identité de marque pour devenir Amwins Global Risks





Amwins Group, Inc. (« Amwins »), a annoncé aujourd'hui le rebranding de THB, son bras de courtage international basé à Londres, en Amwins Global Risks.

Depuis son intégration à Amwins en 2012, THB a doublé ses primes annuelles placées à plus de 2 milliards USD et est désormais l'un des plus grands cabinets de courtage en gros spécialisés sur le marché londonien, servant des courtiers et des marchés de détail en Amérique du Nord, en Europe et à l'international.

« THB a contribué au succès d'Amwins en étendant nos capacités et notre accès au marché mondial », a déclaré Scott M. Purviance, président-directeur général d'Amwins. « Le travail que nous avons fait ensemble au cours des dix dernières années a renforcé les deux entreprises. Le rebranding en Amwins Global Risks unifie davantage la société, entérine notre modèle en gros et reflète notre culture unique et nos ambitions pour une croissance future. »

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une mise à jour plus large de l'identité de marque Amwins, avec un nouveau logo et une nouvelle campagne qui reflètent encore mieux l'approche « une seule entreprise » de la société envers le soutien des clients et des marchés.

« Dans toutes les activités d'Amwins, nous avons uni nos forces à un moment ou à un autre pour accomplir davantage ensemble qu'en travaillant séparément », a ajouté Matthew Crane, président-directeur général de la société nouvellement baptisée Amwins Global Risks. « Notre union sous une seule marque reflète mieux nos capacités et nos ambitions à l'heure où nous poursuivons notre expansion à l'international. Le fait de devenir Amwins Global Risks est une progression naturelle qui souligne la croissance de notre société, notre culture de collaboration et notre capacité à développer notre expertise par-delà les frontières et les marchés mondiaux. »

Le réseau de cabinets partenaires d'Amwins Global Risks en Amérique latine et en Asie retiendra la marque THB.

Pour en savoir plus sur Amwins Global Risks, visiter amwins.com.

À propos d'Amwins

Amwins Group, Inc. est le plus grand distributeur en gros indépendant de produits d'assurance spécialisés aux États-Unis, avec pour mission de servir les agents d'assurance de détail en leur fournissant des produits d'assurances générales, des produits d'avantages sociaux collectifs spécialisés et des services administratifs. La société, basée à Charlotte, en Caroline du Nord, exerce ses activités par le biais de plus de 115 bureaux dans le monde et traite des placements de primes dépassant les 22 milliards USD chaque année. Vous en saurez plus surwww.amwins.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 février 2021 à 05:50 et diffusé par :