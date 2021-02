REPLY: "Tout comme interface" est le nouveau paradigme issu de l'étude de Reply «Nouvelles Interfaces, Zéro Interface»





La pandémie a accéléré la tendance à l'adoption de nouvelles interfaces tant dans le domaine grand public que dans le domaine professionnel, selon la nouvelle étude de Reply «Nouvelles Interfaces, Zéro Interface» basée sur la plateforme propriétaire d'analyse de données Trend Sonar de Reply.

L'étude explore les perspectives de développement des interfaces les plus technologiquement à la pointe qui prennent une place importante dans cette nouvelle normalité. Cette recherche a été réalisée en analysant les principales études et les principaux articles scientifiques publiés ainsi que les brevets déposés au cours des deux dernières années en les intégrant avec des expériences pertinentes de clients de Reply.

Depuis près de 15 ans, les smartphones et leurs systèmes d'exploitation nous ont ouvert les portes vers des expériences complètement nouvelles; à présent la 5G, la connectivité à haut débit et l'informatique de pointe devraient donner un nouvel élan aux technologies d'interface utilisateur telles que les appareils portables, les haut-parleurs intelligents, les interfaces spatiales 3D ainsi que les interfaces multimodales et cerveau-ordinateur.

«Les entreprises développeront des interactions plus personnalisées et émotionnelles avec les clients ainsi que de nouvelles possibilités d'analyse et de visualisation des informations», a commenté Filippo Rizzante, CTO de Reply. "En analysant les impacts de la pandémie sur les interfaces que nous utilisons aujourd'hui, il y a deux tendances que nous verrons croître plus que d'autres dans les prochains mois : une demande plus importante de soins à distance et la nécessité de réduire les interfaces tactiles".

La voix est l'interface qui connaît la croissance la plus rapide du fait de son utilisation fréquente dans la vie quotidienne via les haut-parleurs intelligents et de son utilisation dans les voitures. Elle est également de plus en plus utilisée à des fins de marketing, en permettant aux marques les plus populaires de littéralement parler directement aux consommateurs - une connexion beaucoup plus intime que celles offertes par les points de contact traditionnels.

Des secteurs comme l'industrie pharmaceutique, la mode, l'immobilier et le tourisme mettent progressivement en oeuvre des technologies de réalité étendue via des applications mobiles ou des casques spéciaux. La Réalité Étendue est destinée à améliorer considérablement la formation et la collaboration sur le lieu de travail en offrant aux équipes de bien meilleures façons de se rencontrer et de partager des idées et des réflexions dans des réalités virtuelles et augmentées.

Les Appareils portables deviennent de plus en plus importants dans le domaine des interfaces à usage quotidien. Des bagues, des lunettes et des appareils auditifs peuvent être connectés à des assistants intelligents pour vous aider dans votre vie de tous les jours et analyser votre comportement. Combinés aux smartwatches de nouvelle génération, ce type de dispositifs portables pourrait devenir le premier écosystème de consommateurs totalement alternatif et indépendant du smartphone.

Le contrôle par le regard et le suivi oculaire permettront aux personnes de contrôler, de communiquer et d'interagir avec les machines en fonction des types de mouvements oculaires, des fixations et de la réaction des pupilles. La technologie d'interface cerveau-ordinateur (BCI) prend également de l'essor. L'accent est actuellement toujours principalement mis sur la médecine et la science mais sa diffusion dans d'autres domaines augmente, brouillant les frontières entre l'informatique et la biologie.

Dans le secteur de la mobilité, les nouvelles interfaces joueront un rôle crucial dans la sécurité des conducteurs de véhicules et des piétons en utilisant de nouvelles technologies intelligentes qui améliorent la sécurité et la communication avec les autres usagers de la route. De nouvelles interfaces rendront également les voitures et les camions plus personnalisables et prédictifs. De plus, la conduite autonome permettra un plus grand développement du divertissement et de la publicité dans les véhicules.

Le développement des interfaces liées au commerce de détail connaît également des changements sismiques, elles permettent aux clients de profiter des avantages du shopping physique - tactile, sensoriel et social - dans des espaces virtuels numériques qui permettent des achats sans friction et confortables tout en favorisant l'acquisition, la rétention et la fidélisation de clients à des niveaux jamais atteints. L'utilisation d'interfaces conversationnelles basées sur l'intelligence artificielle permet d'affiner la personnalisation en fonction des besoins de chaque client. Dans le secteur de la mode, l'Intelligence Artificielle et les technologies numériques permettent une plus grande personnalisation pour les clients, depuis l'inspiration jusqu'à la résolution des problèmes de taille et de retouches.

Avec une intégration croissante des capteurs et un positionnement naturel dans le cadre environnant, les interfaces seront imbriquées de manière invisible dans la vie quotidienne et les environnements de travail, transformant tout en interfaces qui communiquent de manière fluide les unes avec les autres et élargissent les capacités cognitives et les sens humains.

