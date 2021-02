HUBUC S'ASSOCIE À IDEMIA POUR LE DÉPLOIEMENT DE CARTES À CVV DYNAMIQUE MOTION CODEtm AFIN DE CONTRIBUER A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE





HUBUC, prestataire de services financiers intégrés, annonce le lancement de cartes bancaires équipées de MOTION CODEtm, technologie de CVV dynamique commercialisée par IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, afin de faciliter les achats en ligne partout en Europe.

HUBUC, prestataire novateur de services financiers intégrés, propose plusieurs solutions de paiement, parmi lesquelles l'émission de cartes à partir d'une plateforme unique, intégrant le serveur IDEMIA MOTION CODEtm. Dans le cadre de ce projet commun, HUBUC peut mettre à disposition de ses clients des cartes bancaires hautement sécurisées basées sur la technologie MOTION CODEtm d'IDEMIA. Le traditionnel code statique CVV à 3 chiffres imprimé au dos de la carte sera remplacé par un mini-écran qui affiche un code dynamique, régulièrement actualisé (CVV2).

Selon les derniers chiffres de la Banque centrale européenne, la fraude liée au paiement par carte à distance en Europe a atteint 1,4 milliard d'euros pour la seule année 2018*. Grâce à la technologie dynamique d'IDEMIA, les données volées sont sans valeur pour les fraudeurs, puisque le code de sécurité change régulièrement.

Amanda Gourbault, Vice-présidente exécutive des activités Institutions financières chez IDEMIA, déclare : « Nous sommes ravis de faire équipe avec HUBUC pour mettre les cartes et les services de validation MOTION CODEtm à la disposition d'un plus grand nombre de commerces en ligne dans le monde entier. Chez IDEMIA, nous repoussons sans cesse les limites de l'innovation tout en proposant une meilleure expérience de paiement sans aucun compromis sur la sécurité. Grâce à ce partenariat, davantage de clients vont bénéficier de notre technologie MOTION CODEtm ».

Ignacio Javierre, cofondateur de HUBUC, ajoute : « Nous cherchons constamment à intégrer les dernières technologies à nos produits et services afin d'améliorer notre offre et l'expérience pour le consommateur. Mais il est tout aussi important pour nous de proposer des solutions sécurisées permettant à nos clients de se prémunir de la fraude et, grâce à ce partenariat avec IDEMIA, nous allons pouvoir le faire à grande échelle. IDEMIA est un acteur innovant de premier plan dans le secteur bancaire et nous allons ainsi pouvoir proposer à nos clients une offre de services encore plus intéressante. C'est donc un moyen de générer des flux de revenus supplémentaires, tout en fidélisant notre clientèle ».

HUBUC est un prestataire de services financiers intégrés qui connecte les clients à son marketplace « plug and play », où ils peuvent accéder rapidement et facilement à une gamme de services financiers pour recevoir de l'argent, déposer leur argent et effectuer des paiements, notamment des comptes bancaires, des cartes et des services d'open banking. HUBUC a été créé en réponse à une demande croissante des entreprises en quête de nouveaux services financiers tels que des solutions de paiement et des cartes en marque blanche ; en effet, les entreprises peuvent multiplier leurs revenus par deux, voire par cinq selon les estimations, en proposant des solutions financières intégrées.**

À propos de HUBUC

HUBUC est un prestataire de services financiers intégrés permettant aux entreprises d'accéder à tous les services au moyen d'une même plateforme, qui peut être mise en ligne en quelques semaines.

HUBUC permet à ses clients d'intégrer les services financiers nécessaires au développement de leur activité : émission de carte, ouverture de compte bancaire en cinq minutes et procédure de vérification KYC dans 54 pays, délivrance de numéros IBAN/VAN, transferts d'argent, services de change, maîtrise dynamique des dépenses et notifications en temps réel.

HUBUC s'occupe en outre de l'intégralité des démarches de conformité réglementaire et d'accueil pour le compte de ses partenaires commerciaux. L'entreprise peut ainsi procéder à l'accueil de nouveaux consommateurs en quelques jours, réduisant ainsi le temps et les surcoûts nécessaires, ce qui permet à ses clients de mettre plus rapidement en place des solutions de paiement.

HUBUC travaille avec Transact Payments Limited (TPL), pour la fourniture des cartes bancaires pour ses clients.

Pour davantage d'informations, veuillez contacter press@hubuc.com

À propos d'IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d'accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l'Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d'utiliser et de protéger l'un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des Objets. Avec près de 15 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com

