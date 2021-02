Perfect Corp. lance un service d'essai virtuel de lunettes 3D en réalité augmentée rapide et simple à mettre en place.





Perfect Corp., le fournisseur leader de beauty tech derrière l'appli mobile primée YouCam Makeup, a annoncé une nouvelle addition à sa collection de services d'essais virtuels en réalité augmentée: les lunettes 3D en RA.

Le nouveau service est très simple à installer et permet au consommateur d'essayer virtuellement des lunettes 3D en RA d'une manière aussi réelle que possible, transformant les catalogues produits en ligne en de véritables salons d'essayage de lunettes. Contrairement à la méthode traditionnelle qui implique un scan 3D qui prend du temps et des étapes de modelage, le nouveau service en RA de Perfect Corp. crée automatiquement des lunettes virtuelles en 3D grâce à trois images du produit qui fournissent un aperçu en live.

Ainsi, la procédure de création d'une collection entière de lunettes 3D d'une marque se fait de manière bien plus rapide. Que ce soit pour des lunettes de vue ou des lunettes de soleil de designer, le service de lunettes 3D en RA permet de visualiser facilement et avec précision la gamme entière d'une marque. La technologie permet aussi aux marques d'ajouter des reflets différents aux verres pour améliorer l'esthétisme visuel.

Alice Chang, fondatrice et CEO de Perfect Corp. explique : "Nous sommes ravis d'étendre nos services de technologie beauté en IA et RA à l'industrie de la lunette. Cette nouvelle solution innovante offrira aux marques un outil de création de lunettes simple mais performant, et bien sûr il donne la possibilité d'une expérience d'essai virtuel en 3D réaliste et sophistiquée pour tous les acheteurs de lunettes. "

Ce nouveau procédé fournit des modèles de lunettes précis et détaillés en 3D, permettant aux marques d'intégrer de manière efficace l'expérience d'essai virtuel en temps réel sur tous les supports digitaux. Utilisable sur ordinateur ou sur mobile, ce nouveau service aidera les marques de lunettes à toucher davantage de clients. Faites l'expérience de la lunette 3D en RA, et demandez-nous une démo pour plus de détails sur ce nouveau service.

À propos de Perfect Corp.

Avec plus de 900 millions de téléchargements au total, Perfect Corp. s'évertue à transformer la manière dont les consommateurs, les créateurs de contenus et les marques interagissent ensemble grâce à l'utilisation de technologies poussées d'IA et de RA. Notre équipe d'ingénieurs expérimentés et de beauty lovers repoussent les limites de la technologie afin de créer la plateforme beauté du futur : un environnement fluide où chacun peut s'exprimer librement, découvrir les dernières tendances mode et beauté et bénéficier d'un accès instantané à ses produits de beauté préférés. Pour en savoir plus sur la Beauty Tech et pour découvrir des méthodes permettant d'améliorer son retour sur investissement, lisez notre Guide Complet de la Beauty Tech.

