Avis aux médias - Images et vidéos de l'arrivée du vaccin contre la COVID-19

OTTAWA, ON, le 21 févr. 2021 /CNW/ - Plus de doses du vaccin Pfizer contre la COVID-19 autorisés par Santé Canada sont arrivées au Canada. Il y en aura plus pendant la semaine aussi. Cette une autre étape importante dans notre lutte contre la COVID-19. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) met à la disposition des médias des images et des séquences vidéo de ces expéditions de vaccins contre la COVID-19.

Les représentants des médias sont invités à se rendre au lien Google Drive suivant pour accéder aux fichiers : https://drive.google.com/drive/folders/1q-BlDNqtPVsoQ5i_VG1d8RQZegGsMVJF?usp=sharing

Remarques :

Le dossier Google Drive est intitulé « L'arrivée du vaccin de Pfizer - 21 février ».

Les dossiers sont divisés en deux sous-dossiers, un pour les photos et un pour les séquences vidéo.

