L'usine de réfrigération Haier en Roumanie d'une valeur de 70 millions d'euros commencera sa production à la fin du printemps 2021





BUCAREST, Roumanie, 22 février 2021 /PRNewswire/ -- Haier Europe a annoncé que la construction de la première installation de production de réfrigération Haier dans l'UE se déroule conformément au calendrier, et que la production devrait commencer à la fin du printemps 2021.

Cette installation de production fabriquera les meilleurs réfrigérateurs de leur catégorie, encastrables et en pose libre, pour les trois marques de Haier Europe ? Candy, Hoover et Haier ? en mettant l'accent sur la connectivité et la durabilité.

Ce grand projet d'investissement dépasse 70 millions d'euros. L'usine disposera de 63 000 m2 de surface sur un terrain total de 130 000 m2, situé dans le parc industriel d'Allianso à Aricestii Rahtivani, près de Ploiesti, à 70 km de Bucarest.

La nouvelle usine emploiera près de 800 personnes au maximum de sa capacité, pour une production prévue de 600 000 unités après 2022. La conception de l'usine, qui est basée sur une approche modulaire, permettra de l'agrandir jusqu'à 1 million d'unités au maximum de sa capacité.

« Nous sommes heureux d'avoir choisi Ploiesti pour notre première usine de production du froid dans l'Union européenne. Ce projet fera de la Roumanie une plaque tournante stratégique pour Haier Europe et jouera un rôle clé dans sa stratégie visant à devenir l'un des trois premiers leaders du secteur d'ici 2023. Grâce à sa grande capacité de production, à son transfert de technologie et à ses caractéristiques logistiques, nous sommes convaincus que cette installation sera un projet de premier ordre qui démontrera efficacement notre approche « distance nulle avec nos clients », a déclaré Alessia Ianni, directrice des opérations techniques du froid chez Haier Europe et directrice générale de Haier Tech Roumanie.

L'usine roumaine constituera une installation d'envergure internationale dotée de processus de production de grande qualité grâce à la R&D de pointe, aux capacités de fabrication et au savoir-faire de Haier. Son emplacement central stratégique, sa technologie et son efficacité permettront à Haier de mieux servir ses clients dans la région. Ce projet clé représente un pilier stratégique dans le processus de renforcement du leadership de la société dans le domaine de la réfrigération à l'échelle mondiale et dans la réalisation de l'objectif de Haier Europe, à savoir devenir le premier choix des consommateurs pour la maison intelligente.

L'usine Haier Tech en chiffres :

Investissement de plus de 70 millions d'euros

63 000 m2 de surface utile

130 000 m2 de terrain

800 nouveaux emplois

Jusqu'à 1 million de réfrigérateurs produits par an

À propos de HAIER Europe

Haier Europe fait partie de Haier Smart Home, le premier groupe mondial d'appareils ménagers, et figure parmi les 500 sociétés du Fortune Global. Coté à la Bourse de Shanghai (SHA: 600690) depuis 1993, Haier Smart Home est présent sur les cinq continents avec 25 parcs industriels, 10 centres de recherche et développement et environ 100 000 employés. Avec un chiffre d'affaires opérationnel de 25 milliards d'euros en 2019, le réseau commercial mondial de l'entreprise couvre plus de 160 pays.

Haier a pour mission de devenir le chef de file mondial de l'Internet des objets pour les appareils ménagers intelligents. Haier Smart Home est la première entreprise chinoise à entrer sur le marché D-Share de la China Europe International Exchange (CEINEX D-Share Market) à Francfort en octobre 2018, dans le but de promouvoir la marque et de soutenir sa croissance commerciale à l'international et en Europe, où l'entreprise compte sur des marques à succès telles que Candy, Hoover, Haier, Rosières, GE Appliances et Fisher & Paykel. Le siège social européen de l'entreprise est situé à Brugherio (MB), en Italie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web .

Communiqué envoyé le 21 février 2021 à 23:09 et diffusé par :