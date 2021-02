Une toute première assemblée annuelle virtuelle pour l'AEFO!





OTTAWA, ON, le 21 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Environ 135 membres délégués de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) ont participé à la toute première assemblée annuelle virtuelle de leur syndicat les 20 et 21 février 2021. Cette année, en raison de la pandémie, l'assemblée annuelle s'est déroulée entièrement en ligne.

Pendant l'assemblée annuelle, l'AEFO a remis un prix de reconnaissance, le Mérite franco-ontarien, à deux de ses membres. Le Mérite franco-ontarien a été remis à Luc Bernier, membre de l'Unité 58 - Centre-Sud et Sud-Ouest publique (CS Viamonde) et enseignant à l'école secondaire publique Étienne-Brulé à Toronto. Par son engagement auprès de la jeunesse franco-ontarienne, il a contribué de façon exceptionnelle au rayonnement de la langue française et de la culture francophone. Le Mérite franco-ontarien a aussi été décerné à Lise Groleau, membre de l'Unité 61 - Moyen-Nord catholique (CSC du Nouvel-Ontario) et déléguée syndicale à l'école élémentaire catholique Notre-Dame-du-Sault, à Sault-Sainte-Marie, pour son engagement syndical exceptionnel auprès des membres de l'AEFO dans les lieux de travail.

Les récipiendaires du Mérite franco-ontarien 2021: regardez leur histoire

Luc Bernier, enseignant à l'école secondaire publique Étienne-Brulé, à Toronto : https://www.youtube.com/watch?v=ZT1hUp1PNW0

Lise Groleau, enseignante à l'école élémentaire catholique Notre-Dame-du-Sault, à Sault-Sainte-Marie : https://www.youtube.com/watch?v=nSlGwlvbkss

Les membres délégués ont également élu Yves Durocher, de l'Unité 63- Sud-Ouest catholique (CS Providence) qui représentera l'AEFO au bureau de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (FEO). Par ailleurs, les personnes suivantes ont été élues par acclamation comme représentantes et représentants de l'AEFO au conseil d'administration (CA) de la FEO :

Francis Bourgon , Unité 66 - Centre-Est catholique (CEC du Centre-Est)

, Unité 66 - Centre-Est catholique (CEC du Centre-Est) Diana Mazzotta , Unité 64 - Centre-Sud catholique (CSC MonAvenir)

, Unité 64 - Centre-Sud catholique (CSC MonAvenir) Marie Moftah , Unité 64 - Centre-Sud catholique (CSC MonAvenir)

, Unité 64 - Centre-Sud catholique (CSC MonAvenir) Théophile Rwigimba, Unité 58- Centre-Sud et Sud-Ouest publique (CS Viamonde)

Julie Yelle , Unité 59 - Est publique ( CEP de l'Est de l' Ontario )

Le rapport annuel 2020 et le plan stratégique ont aussi été présentés à l'assemblée annuelle. Vous pouvez les consulter sur le site Web de l'AEFO : https://bit.ly/3k7nK43.

L'AEFO compte environ 12 600 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien oeuvrant dans différents lieux de travail francophones.

SOURCE Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)

Communiqué envoyé le 21 février 2021 à 13:22 et diffusé par :