ImmunoPrecise présente les données de l'étude préclinique du cocktail d'anticorps monoclonaux TATX-03 PolyTopetm pour lutter contre la COVID-19





ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (la "Société" ou "IPA") (NASDAQ : IPA) (TSX Venture : IPA) annonce des données précliniques préliminaires chez le hamster de son programme exclusif de cocktail d'anticorps TATX-03 PolyTope contre le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la maladie COVID-19. Dans une étude préclinique utilisant un modèle de hamsters atteints du SRAS-CoV-2, le traitement au TATX-03 d'IPA a permis l'élimination complète du virus détectable capable de se répliquer dans les poumons et la gorge des animaux infectés par le SRAS-CoV-2.

Les résultats de l'étude préclinique ont démontré le potentiel du cocktail d'anticorps TATX-03 d'IPA à produire de puissants effets antiviraux contre le SRAS-CoV-2, à la fois dans un contexte prophylactique (prévention) et thérapeutique. Le cocktail TATX-03 d'IPA est conçu pour être à la fois protecteur et curatif contre la maladie COVID-19. Par ailleurs, en incorporant de multiples anticorps qui reconnaissent différents épitopes non superposés sur la protéine de spicule du SRAS-CoV-2, le cocktail d'anticorps TATX-03 d'IPA a le potentiel d'empêcher les mutations d'échappement, le processus par lequel un virus, par mutation, est susceptible de rendre les vaccins moins efficaces.

Le TATX-03 a présenté une efficacité de 100% dans le modèle préclinique chez le hamster pour le traitement de l'infection par le SRAS-CoV-2 dans un cadre thérapeutique. Le cocktail d'anticorps TATX-03 PolyTope d'IPA a été administré en une dose unique à des hamsters infectés par la variante SARS-CoV-2. Cette étude a montré que le cocktail d'anticorps d'IPA a éliminé des poumons le virus détectable capable de se répliquer chez 100% des hamsters infectés par le SRAS-CoV-2 au quatrième jour suivant l'infection. L'étude a en outre démontré des niveaux indétectables de titres de virus dans la gorge de 100% des hamsters infectés 3 jours après l'infection par le virus.

Le TATX-03 protège contre l'infection au SRAS-CoV-2 dans un cadre prophylactique. L'administration d'une dose unique du cocktail d'anticorps TATX-03 PolyTope d'IPA vingt-quatre heures avant d'infecter des hamsters avec une variante du SARS-CoV-2 a permis de réduire les titres de virus capables de se répliquer à des niveaux indétectables dans les poumons de quatre hamsters sur cinq au quatrième jour, le dernier animal présentant des niveaux de virus à peine supérieurs au plus faible niveau de détection.

L'approche PolyTope d'IPA permet de réduire les risques de mutation d'échappement.

En élaborant le TATX-03 d'IPA, la Société a utilisé son approche PolyTope pour faciliter la création d'un cocktail d'anticorps qui reconnaissent les épitopes de protéines de spicule du SRAS-CoV-2 non chevauchantes afin d'améliorer le potentiel de son produit à rester efficace malgré les multiples mutations du virus. L'efficacité du traitement ne dépendant pas uniquement d'un anticorps, une thérapie combinée devrait s'avérer efficace même si l'un des composants était affecté par une mutation particulière du virus. En outre, le caractère "plug-and-play" de l'approche PolyTope d'IPA devrait permettre une adaptation rapide des formulations de traitement, au besoin, en exploitant leur pool diversifié d'anticorps principaux contenant de multiples alternatives d'anticorps à chaque épitope représenté dans le cocktail. Alors que l'analyse approfondie des mutants est en cours, IPA peut confirmer que l'interaction de deux des trois anticorps testés du cocktail TATX-03 avec les variants de la protéine du spicule du SRAS sud-africain (B.1.351) et britannique (B.1.1.7) n'est pas compromise (le quatrième n'était pas prioritaire pour les tests car, sur la base de l'analyse informatique, il a été jugé peu probable qu'il soit affecté par les mutations). Vingt-sept candidats anticorps principaux fortement caractérisés et neutralisants seront analysés pour obtenir des profils d'interaction complets contre dix-sept variants différents du SARS-CoV-2, y compris les variants de la protéine du spicule du SARS-CoV-2 d'Afrique du Sud, du Brésil, du Royaume-Uni et les mutants de substitution unique les plus fréquents. Ces données devraient être disponibles début mars.

"Cette étude préclinique importante montre que le TATX-03 a non seulement protégé contre une forte dose d'infection par le variant SARS-CoV-2 chez le hamster, mais qu'il l'a également traité efficacement, ce qui contribue à faire progresser le TATX-03", a déclaré la Dre Ilse Roodink, directrice du programme mondial SARS-CoV-2 d'ImmunoPrecise.

"Sur la base des données positives obtenues à ce jour, nous restons optimistes quant au TATX-03 et à son potentiel pour prévenir et traiter la maladie COVID-19", a ajouté la Dre Jennifer Bath, PDG d'ImmunoPrecise, "y compris la maladie causée par les variants du SRAS-CoV-2, conformément à ce qui était prévu dans la conception initiale du cocktail par IPA. Nous nous réjouissons de continuer à faire progresser le TATX-03 dans les dernières étapes de son développement préclinique."

D'ici la fin du deuxième trimestre 2021, IPA a l'intention de mener les dernières études en vue d'une demande d'homologation (IND), y compris une évaluation liée à la dose du cocktail d'anticorps TATX-03 sur des primates non humains. IPA prévoit ainsi de fournir les dernières données précliniques nécessaires pour appuyer l'évaluation clinique potentielle du TATX-03.

À propos de la plateforme PolyTope d'IPA.

Les thérapies monoclonales PolyTope SARS-CoV-2 d'IPA sont conçues pour protéger contre les mutation d'échappement en mettant l'accent sur l'efficacité pour chaque patient, variante et souche du SARS-CoV-2. Elles sont mises au point dans le but d'assurer une efficacité durable face à un virus en évolution, en combinant des anticorps synergiques, fortement caractérisés et potentiellement neutralisants, présentant une couverture épitopique très étendue.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

IPA est une société de plateforme technologique axée sur l'innovation qui soutient ses partenaires des secteurs pharmaceutique et biotechnologique dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux anticorps thérapeutiques contre toutes les classes de maladies cibles. La société entend transformer le modèle conventionnel de développement de produits multifournisseurs en proposant à ses partenaires des technologies innovantes et à haut débit basées sur des données, en intégrant les avantages de divers portefeuilles d'anticorps à la gamme de technologies de découverte d'anticorps thérapeutiques de la société, afin d'exploiter des anticorps à large couverture épitopique, de multiples formats, valences et tailles, et de découvrir des anticorps contre des épitopes multiples/rare. Pour plus d'informations, visitez le site www.immunoprecise.com ou contactez solutions@immunoprecise.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines sur les valeurs mobilières et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur. Les déclarations prospectives se caractérisent souvent par l'utilisation de termes tels que "potentiel", "prévoit", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "a l'intention", "anticipe" ou "n'anticipe pas", ou "croit", ou leurs variants, ou par l'affirmation que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient", "pourraient" ou "seront" pris, se produisent ou seront atteints. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant le potentiel des anticorps monoclonaux PolyTope d'IPA, y compris le TATX-03, à produire de puissants effets antiviraux contre la maladie SRAS-CoV-2/COVID-19 ou toute variante du virus, soit à titre prophylactique (préventif), soit à titre thérapeutique, ou à conserver leur efficacité dans le temps, ou à disposer d'anticorps à ajouter à son cocktail d'anticorps PolyTope pour répondre aux nouveaux variants du virus. En ce qui concerne les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, la société a fourni ces déclarations et informations en se fondant sur certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables au moment où elles ont été formulées.

Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de rendre les résultats, les performances ou les réalisations réels énoncés dans le présent document matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, notamment, mais sans s'y limiter, le fait que la société pourrait ne pas réussir à développer son cocktail d'anticorps PolyTope ou d'autres vaccins ou produits thérapeutiques contre la COVID-19 grâce à la réalisation concluante et dans les délais des essais précliniques, des études et des essais cliniques, ou pourrait ne pas recevoir toutes les autorisations réglementaires pour commencer et poursuivre les essais cliniques de ses produits, et, réussir à conclure un partenariat ou à commercialiser ses produits liés à la COVID-19, la couverture et l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle de la société pour ses cocktails d'anticorps PolyTope, ainsi que les risques évoqués dans la déclaration annuelle d'information de la société datée du 16 novembre 2020 (qui peut être consultée sur le profil de la société sur le site www.sedar.com) et le formulaire 40-F de la société daté du 28 décembre 2020 (qui peut être consulté sur le profil de la société sur le site www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venaient à se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives se révélaient incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les lecteurs ne doivent donc pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont formulées à la date de ce dernier et sont donc susceptibles d'être modifiées après cette date. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par nous ou en notre nom, sauf si la loi en vigueur l'exige.

Ni la TSX Venture Exchange ni son fournisseur de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSX Venture Exchange) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

