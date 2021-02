La Mazda3, de nouveau gagnante dans sa catégorie aux Prix de la voiture canadienne de l'année 2021 de l'AJAC





RICHMOND HILL, ON, le 20 févr. 2021 /CNW/ - Pour la deuxième année consécutive, l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) a sélectionné la Mazda3 comme gagnante de sa catégorie dans le cadre des Prix de la voiture canadienne de l'année. L'AJAC a annoncé aujourd'hui les huit finalistes des prix 2021 de la voiture canadienne de l'année et du véhicule utilitaire canadien de l'année lors de l'émission « Zone AUTO », du Salon international de l'auto de Montréal, diffusée sur le réseau TVA du Québec.

En remportant le prix de la meilleure voiture intermédiaire 2021 au Canada, la Mazda3 est en lice pour le prix de la voiture canadienne de l'année 2021, qui sera décerné ultérieurement en partenariat avec le Salon international de l'automobile du Canada (Canadian International Auto Show).

« Au nom de tous ceux qui, chez Mazda, ont travaillé si dur pour que la Mazda3 soit un produit de classe mondiale digne d'être sélectionné à nouveau, je suis très honoré de recevoir ce prix », a déclaré David Klan, président et directeur général de Mazda Canada. « Même avec de nouveaux modèles ou des modèles améliorés qui arrivent sans cesse sur le marché, la Mazda3 résisteà l'épreuve du temps grâce à la combinaison d'un design primé, d'un savoir-faire incomparable, d'une dynamique de conduite attrayante et d'une fiabilité à long terme ».

Lorsque la quatrième génération de Mazda3 a été lancée en 2019, elle a introduit de nouveaux standards de design, de savoir-faire et de raffinement dans le segment des voitures compactes. Les journalistes de l'AJAC ont adoré l'expérience haut de gamme et la dynamique de conduite de première classe qu'elle propose, et l'ont nommée « Voiture canadienne de l'année 2020 ». Hormis ce dernier hommage, la Mazda3 a remporté un prix dans sa catégorie ou un grand prix à 13 reprises depuis sa création. Cette année, les autres finalistes dans la catégorie des voitures intermédiaires étaient la Nissan Sentra et la Toyota Corolla. Mazda a également été finaliste dans la catégorie des petits véhicules utilitaires (CX-30) et des véhicules utilitaires intermédiaires (CX-5).

Avec un PDSF de départ de 20 500 dollars et le choix entre une berline ou un modèle à hayon, la Mazda3 2021 propose une version pour chaque conducteur. Les options de moteur comprennent les moteurs atmosphériques Skyactiv-G de 2,0 L ou 2,5 L, avec un choix de transmission manuelle ou automatique (certains modèles). Le système de traction intégrale i-Activ de Mazda est également offert dans les versions berline et à hayon de la Mazda3, ce qui en fait l'un des seuls modèles du segment des voitures compactes à proposer la traction intégrale. Pour 2021, le moteur Skyactiv-G de 2,5 L turbocompressé a été ajouté à l'offre de motorisation de la Mazda3. Avec une puissance maximale de 250 chevaux et un couple de 320 livres-pied, la puissance de la berline et du modèle à hayon est combinée avec la traction intégrale i-Activ de série et offerte avec de nouvelles technologies de pointe et un style tout en finesse, des éléments qui mis ensemble contribuent à créer une sensation de performance raffinée.

Les Prix de la voiture et du véhicule utilitaire canadiens de l'année de l'AJAC figurent parmi les honneurs les plus convoités du secteur automobile canadien et représentent la voix collective des meilleurs experts canadiens de l'automobile. Les véhicules sont jugés sur une grande variété de qualités objectives et subjectives, ce qui signifie qu'il n'y a pas de facteur unique qui détermine une victoire. Le véhicule doit plutôt représenter un ensemble de caractéristiques en matière de rapport qualité-prix, de confort, d'économie de carburant et de nombreux autres facteurs qui sont essentiels pour le consommateur canadien.

L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) est une association composée de journalistes, de rédacteurs et de photographes professionnels ainsi que d'autres membres dont le travail se concentre sur l'automobile et l'industrie automobile canadienne. Ensemble, nos principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme du journalisme automobile au pays ainsi que de garantir aux consommateurs canadiens des reportages factuels et éthiques sur l'automobile et les enjeux qui y sont liés. Cet objectif est atteint grâce au travail de nos membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation des véhicules de l'AJAC, aux prix de la voiture et du véhicule utilitaire canadiens de l'année (CCOTY et CUVOTY), aux prix de l'innovation et à ÉcoRun.

Mazda Canada inc.

Mazda Canada Inc. est responsable des ventes et du marketing, du service à la clientèle et du soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Basée à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada dispose d'un réseau national de 163 concessionnaires. Pour plus d'informations, visitez le site Web de Mazda Canada destiné aux médias à l'adresse www.fr.media.mazda.ca .

