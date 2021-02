XCMG crée un partenariat solide avec le groupe Tsingshan pour construire une nouvelle base énergétique pour la R&D et la production de NEV





XUZHOU, Chine, 20 février 2021 /PRNewswire/ -- Le premier fabricant de machines de construction XCMG (000425.SZ) se joint à Tsingshan Holding Group, le plus grand producteur mondial d'acier inoxydable axé sur les nouvelles énergies, pour investir 5,5 milliards de yuans (852,85 millions de dollars américains) en établissant la nouvelle base industrielle de l'énergie XCMG Tsingshan (la « Base ») à Xuzhou qui se spécialisera dans le développement de technologies, produits, ventes et services de nouveaux véhicules énergétiques (NEV), batteries, systèmes de commande de moteur électrique et autres pièces.

Le projet couvrira 0,26 mille carré au total, la première phase devant permettre de construire la moitié de la base avec un investissement de 2,5 milliards de yuans (387,76 millions de dollars américains).

« La Base prévoit un chiffre d'affaires annuel de 10 milliards de yuans (1,55 milliard de dollars américains) et un impôt annuel de 200 millions de yuans (31 millions de dollars américains) à l'achèvement des travaux, et fera grandement progresser la R&D, la production et la vente de produits XCMG NEV tout en consolidant de manière plus poussée nos avantages technologiques dans le domaine des produits et services électriques », a déclaré Donghai Luo, directeur général adjoint de XCMG et directeur général de XCMG Automobile Business Unit.

Depuis la mise en service de la base de Xuzhou en 2015, XCMG Automotive a été en mesure d'atteindre une croissance de 30 % chaque année et a dépassé la barre des 10 milliards en 2020.

En 2020, XCMG a fait progresser une série de grands projets, notamment des camions à fumier électriques, des tracteurs et des camions mélangeurs, ainsi que de nouveaux camions de la chaîne du froid, des camions miniers, des camions à ordures comprimées de 8 tonnes, des camions porte-tonneaux, des camions balayeuses-laveuses de 18 tonnes, des camions de suppression de poussière, ainsi que des camions chargeurs et des équipements portuaires qui comportent de multiples spécifications.

Avec l'une des gammes de produits les plus complètes, la R&D la plus solide et une solution d'électrification globale de premier plan, XCMG Automotive est maintenant l'une des trois premières entreprises sur le marché national des camions lourds utilisant les nouvelles énergies. Au niveau international, XCMG a exporté son premier produit phare NEV, le camion cargo logistique E300, en 2018, suivi d'un camion-benne électrique hors route, qui est arrivé sur les marchés des pays développés un an plus tard.

« Nous avons pour objectif de consacrer dans les prochaines années des moyens importants à la construction des industries de base liées à la technologie d'intégration des véhicules et des composants de base. Nous souhaitons également transformer l'activité NEV en un secteur stratégique pesant un milliard de yuans et représentant un pôle de développement majeur dans la chaîne industrielle XCMG », a noté Donghai Luo.

