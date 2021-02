Les ministres rencontrent des organisations de femmes pour discuter de la violence conjugale





OTTAWA, ON, le 19 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à éliminer la violence entre partenaires intimes. Les femmes comptent pour près de 8 victimes sur 10 de tous les incidents déclarés de violence entre partenaires intimes et elles ont une probabilité encore plus élevée d'être la victime dans les incidents où une arme à feu est impliquée.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, s'est joint au ministre des Affaires du Nord, l'honorable Dan Vandal, pour participer à une table ronde virtuelle avec 11 organisations de femmes, dont des refuges et des centres de ressources, de partout au Manitoba. Au cours de leur discussion, ils ont souligné l'important travail mené par ces organisations pour appuyer les femmes et les autres personnes à risque. Ils ont également eu la possibilité d'expliquer la façon dont la nouvelle mesure législative proposée du gouvernement sur le contrôle des armes à feu est conçue pour prévenir et dissuader la violence conjugale.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement du Canada a déposé une loi proposée sur le contrôle des armes à feu (projet de loi C-21) et a mis de l'avant d'autres mesures pour lutter contre la violence entre partenaires intimes et la violence fondée sur le sexe. Le projet de loi C-21 propose de créer des lois « drapeau rouge » et « drapeau jaune ». Ces lois permettront aux personnes, comme les amis préoccupés ou des membres de la famille, de demander aux cours la confiscation immédiate des armes à feu d'une personne ou de demander à un contrôleur des armes à feu de suspendre et d'examiner le permis d'une personne de posséder des armes à feu.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec tous ses partenaires afin d'assurer la sécurité publique de tous les Canadiens face à la violence liée aux armes à feu.

« Chaque semaine au Canada, une femme est tuée par son partenaire masculin. La violence fondée sur le sexe est l'un des types de violence les plus intenses et les plus mortels, alors que la présence d'armes à feu dans une maison est le facteur de risque le plus élevé pour la létalité de la violence entre partenaires intimes. Les mesures que nous cherchons à mettre en place grâce au projet de loi C-21 aideront à porter des situations potentiellement dangereuses ou létales à l'attention directe des autorités et pourraient sauver des vies. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Notre gouvernement a présenté des mesures importantes pour aider à protéger les personnes vulnérables de la violence, y compris l'interdiction des armes à feu de style d'assaut, l'adoption de lois dites « drapeaux rouges », et le financement de refuges. Nous travaillons également en partenariat avec des organisations de première ligne qui soutiennent les personnes autochtones, les personnes LGBT2QA, les femmes qui fuient des situations violentes, les victimes de traite de personnes, entre autres. Je tiens à remercier tous les individus et toutes les organisations pour leur engagement et leur dévouement pour aider les autres, et pour leurs contributions aujourd'hui quant à la façon de soutenir les plus vulnérables dans nos communautés. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord et député de Saint-Boniface - Saint-Vital

Il y a eu plus de 99?000 victimes de violence entre partenaires intimes au Canada en 2018 et les armes à feu étaient présentes dans plus de 500 de ces incidents.

en les armes à feu étaient présentes dans plus de 500 de ces incidents. En élargissant la liste de ceux qui peuvent demander une interdiction d'urgence de possession d'armes ou demander une enquête sur l'admissibilité d'un propriétaire d'armes à feu à conserver son permis d'armes à feu de manière à inclure des membres du grand public, les mesures législatives « drapeau rouge » et « drapeau jaune » proposées faciliteraient la tâche pour quiconque se sentant menacé par la présence d'une arme à feu dans sa maison ou qui se sent menacé par une personne qui possède des armes à feu à prendre des mesures pour se protéger et protéger les autres.

