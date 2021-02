L'Association des propriétaires de cinémas du Québec annonce la réouverture de la majorité des salles le 26 février





MONTRÉAL, le 19 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des propriétaires de cinémas du Québec (APCQ) est heureuse d'annoncer que la grande majorité des propriétaires de cinémas rouvriront le 26 février, en prévision de la semaine de relâche, afin d'offrir une sortie culturelle sécuritaire aux familles et à tous les Québécois.

« Nous reconnaissons l'importance des règles sanitaires visant à limiter la propagation de la COVID-19 et comme l'été dernier, nous continuerons d'être rigoureux afin d'offrir des lieux sécuritaires aux cinéphiles. Néanmoins, nous avons eu l'occasion d'échanger avec le gouvernement et ils ont bien compris qu'une ouverture avec toutes les contraintes avec lesquelles nous devons conjuguer nous plaçait dans une situation financière encore plus fragile. Pour cette raison, il a apporté une modification à son programme d'Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) qui nous permettra de continuer de recevoir ce soutien même si nous sommes ouverts. Les prochains mois ne seront pas faciles pour notre milieu, comme pour plusieurs autres, mais nous sommes heureux du canal de communication que nous avons établi avec le gouvernement », s'est exprimé Éric Bouchard, coprésident de l'Association des propriétaires de cinémas du Québec.

« L'heure est maintenant à préparer la réouverture des cinémas partout au Québec! Le Comité de relance du cinéma au Québec, qui réunit les propriétaires de salles, les producteurs et les distributeurs, est à l'oeuvre depuis plusieurs semaines déjà pour planifier la programmation sur grand écran. ll y aura des nouveautés dès la relâche tel que Félix et le trésor de Morgäa, un film parfait pour toute la famille, avec les voix de Marc Labrèche et Karine Vanasse, ainsi que La déesse des mouches à feu, qui reprendra enfin l'affiche après s'être vu coupé l'herbe sous le pied en septembre. Le calendrier 2021 s'annonce lui aussi dense et rempli de belles surprises », souligne Denis Hurtubise, coprésident de l'Association des propriétaires de cinémas du Québec.

L'Association des propriétaires de cinémas du Québec représente près de 80 % des écrans et 85 % du box-office de la province.

