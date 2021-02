Lancement de la start-up HB11 Energy pour accélérer la vision du physicien germano-australien Heinrich Hora d'une énergie de fusion propre, sûre et abondante





HB11 Energy a levé 4,6 millions de dollars lors d'un tour de financement de pré-amorçage sursouscrit.

HB11 Energy a lancé son programme expérimental de développement d'une nouvelle source d'électricité propre, sûre et fiable en utilisant la fusion hydrogène-bore-11 (la réaction HB11).

Nouveau sur le tableau : Lukasz Gadowski , entrepreneur allemand, investisseur et fondateur multiple.

SYDNEY, 19 février 2021 /PRNewswire/ -- HB11 Energy Holdings Pty Ltd a récemment clôturé sa levée de fonds de pré-amorçage sursouscrite à 4,6 millions de dollars et a commencé son programme expérimental après avoir ouvert le cycle en avril 2020.

Cet investissement a permis de créer la première entreprise commerciale australienne dans le domaine de l'énergie de fusion, qui va maintenant diriger un programme international de R&D visant le Saint Graal de la recherche sur l'énergie de fusion, pour démontrer le gain énergétique net et prouver que HB11 Energy peut développer une source propre, sûre et pratiquement illimitée de production d'électricité à grande échelle.

Le cycle a été entièrement financé par des personnes fortunées.

« Depuis le lancement de notre cycle de pré-amorçage en avril dernier, nous avons été submergés par des investisseurs intéressés par l'impact environnemental de notre technologie, ainsi que par les rendements financiers inhérents à notre succès », a déclaré le Dr Warren McKenzie, fondateur et directeur général de HB11 Energy.

Le travail du professeur Hora a été motivé par les énormes avantages de la réaction HB11 pour la production d'énergie par rapport aux autres approches de l'énergie nucléaire. La réaction HB11 crée directement de l'électricité, les combustibles sont sûrs et abondants, elle ne crée pas de radiations nocives et il n'y a pas de possibilité de fusion du réacteur. Des brevets ont été accordés dans quatre pays pour le générateur de concepts de Hora.

« Notre réacteur propre et absolument sûr peut être placé dans des zones densément peuplées, sans possibilité de fusion catastrophique comme celle qui a été observée avec les réacteurs à fission nucléaire », a déclaré le professeur Heinrich Hora.

Les théories du professeur Hora, élaborées au cours d'un demi-siècle de recherche à l'UNSW de Sydney, ont été validées ces dernières années par plusieurs groupes de recherche universitaires qui ont démontré le déclenchement non thermique de la réaction de fusion HB11 à l'aide de lasers de haute puissance de crête, dont deux ont été publiés en 2020. HB11 Energy a lancé son programme expérimental avec des chercheurs d'Australie, des États-Unis et du Royaume-Uni.

Lukasz Gadowski nommé à l'Office des participations énergétiques HB11

Gadowski est un investisseur en technologie de pointe qui a pour mission de créer un avenir meilleur grâce à la technologie et qui se concentre sur l'énergie propre et l'aviation de la prochaine génération. Il a une expérience impressionnante en tant qu'entrepreneur, ayant développé plusieurs entreprises à des valeurs de plusieurs milliards de dollars. Parmi ceux-ci, on trouve Delivery Hero, qui est récemment entré dans le DAX, l'indice boursier le plus important d'Allemagne. Parmi les autres, citons Enpal, une entreprise allemande spécialisée dans l'énergie solaire destinée aux consommateurs, et Volocopter, une entreprise leader au niveau mondial dans le domaine d'avenir de la mobilité aérienne urbaine.

« Nous sommes ravis d'accueillir Lukasz Gadowski au sein du conseil d'administration, » a déclaré le professeur Hora. « Sa passion pour la physique, son expérience dans la création de nombreuses multinationales à succès et sa perspective sur le large impact de notre technologie font de Lukasz un ajout précieux à notre équipe. »

« Le professeur Heinrich Hora est le pionnier de la technologie de la fusion hydrogène-bore, l'approche la plus élégante que j'ai rencontrée jusqu'à présent. Il faut maintenant mettre la théorie en pratique. C'est une tâche difficile, mais elle en vaut la peine à elle seule, » a déclaré Gadowski. « C'est un honneur de participer à la révolution de la production d'énergie aux côtés d'Heinrich Hora. »

Alors que HB11 Energy intensifie ses activités de R&D cette année, elle recueille des manifestations d'intérêt pour des collaborations avec des chercheurs des universités et du secteur public. HB11 Energy prévoit également de lancer un cycle de collecte de fonds d'amorçage dans le courant de l'année et souhaite connaître l'avis d'investisseurs potentiels. https://hb11.energy/contact/

Contact :

Warren McKenzie (Australie / Asie)

Warren.McKenzie@hb11.energy

Téléphone : +61-400-059-509

Jan Kirchhoff (Europe / US)

Jan.Kirchhoff@hb11.energy

Numéro de téléphone : +352-691-274-42

www.hb11.energy

