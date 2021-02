La FCCQ salue les intentions du gouvernement fédéral pour la protection et la promotion du français





Livre blanc - Français et anglais: vers une égalité réelle des langues officielles au Canada

MONTRÉAL, le 19 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) se réjouit des orientations retrouvées dans le livre blanc intitulé Français et anglais : vers une égalité réelle des langues officielles au Canada, déposé ce matin par l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles. Pour la FCCQ, la protection du français à travers le Canada, notamment au sein des différentes institutions fédérales, peut être un avantage économique important pour les entreprises québécoises et canadiennes.

« En plus de préserver la culture canadienne francophone, d'éventuelles mesures visant à augmenter le bilinguisme au Canada faciliteront le commerce interprovincial et la collaboration entre les divers intervenants économiques. En ce sens, nous nous réjouissons des intentions du gouvernement fédéral pour préserver et promouvoir la langue française », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

La FCCQ rappelle d'ailleurs que se déroule actuellement le premier Mois de promotion du commerce interprovincial, mis en place par la FCCQ en collaboration avec le gouvernement du Québec, Investissement Québec et Commerce international Québec.

Pour plus d'informations sur le Mois de promotion du commerce interprovincial : https://commerce-interprovincial.fccq.ca/

Par ailleurs, ces éventuelles mesures ne devront pas imposer un fardeau administratif indu sur les employeurs, ni limiter le droit de gestion des employeurs faisant affaire avec une clientèle anglophone d'exiger qu'un poste qui le requiert soit occupé par un travailleur bilingue.

« Nous offrons bien évidemment notre collaboration au gouvernement canadien afin d'évaluer comment l'usage du français peut être valorisé au sein des entreprises sous charte fédérale opérant au Québec », a conclu Charles Milliard.

