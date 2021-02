O-RAN ALLIANCE annonce l'Open O-RAN Summit et des démonstrations de la technologie O-RAN au salon MWC Shanghai 2021, en modalité virtuelle





Depuis janvier 2021, LG U+ est devenu le 28e membre opérateur de l'O-RAN ALLIANCE. Forte du soutien de son nombre croissant de contributeurs, l'Alliance compte désormais plus de 260 entreprises du monde entier, établissant une base et unifiant l'industrie du Réseau d'accès radio (Radio Access Network, RAN) vers des solutions RAN ouvertes, intelligentes, virtualisées et entièrement interopérables.

L'O-RAN Open Summit (évènement virtuel) apportera un complément aux démonstrations de la technologie O-RAN qui auront lieu au salon MWC Shanghai 2021

Pour les dernières mises à jour sur l'évolution de l'open RAN, l'O-RAN ALLIANCE invite les personnes de l'industrie intéressées à participer à l'O-RAN Open Summit. Cet évènement compact virtuel démarrera avec des dirigeants d'opérateurs présentant un résumé des progrès et des développements de l'O-RAN. Les exposés liminaires et tables rondes ultérieurs avec les principaux acteurs de l'O-RAN résumeront les réalisations et les prochaines étapes des efforts de spécification de l'O-RAN, les tests et l'intégration, ainsi que la livraison de logiciels ouverts pour le RAN.

L'O-RAN Open Summit (virtuel) se tiendra le 25 février 2021 de 21 h à 23 h, heure normale de Chine (soit de 8 h à 10 h, heure de l'Est, ou de 14 h à 16 h, heure normale d'Europe centrale). Pour en savoir plus et participer gratuitement au sommet, veuillez visiter notre site Web.

Démonstrations de la technologie O-RAN au MWC Shanghai 2021 et à l'O-RAN Virtual Showcase

Deux démonstrations de la technologie O-RAN seront présentées au salon MWC Shanghai 2021 :

Sageran présentera une solution O-RAN complète à petites cellules de type boîte blanche, basée sur une plateforme x86 avec une carte FPGA Accelerator, dans le cadre d'un cas d'utilisation de bout en bout, autonome faisant appel à du matériel boîte blanche pour une cellule intérieure prenant en charge MIMO avec 4T4R. La démonstration sera réalisée au MWC Shanghai 2021 par Sageran, sur le stand N2.C114 , en plus d'être présentée dans le cadre de l'O-RAN Virtual Exhibition.

présentera une solution O-RAN complète à petites cellules de type boîte blanche, basée sur une plateforme x86 avec une carte FPGA Accelerator, dans le cadre d'un cas d'utilisation de bout en bout, autonome faisant appel à du matériel boîte blanche pour une cellule intérieure prenant en charge MIMO avec 4T4R. La démonstration sera réalisée au MWC Shanghai 2021 par Sageran, sur le stand , en plus d'être présentée dans le cadre de l'O-RAN Virtual Exhibition. VIAVI et Rohde & Schwarz effectueront une démonstration conjointe sur la validation de la performance open fronthaul. À mesure que les opérateurs de réseau adoptent des réseaux multifournisseurs désagrégés, des tests rigoureux de performance et d'interopérabilité doivent accompagner les tests de conformité. Cette démonstration présentera la génération et la livraison de données IQ de cas de test, basées sur des normes typiques à l'O-RU, à l'aide de l'interface fronthaul Lower Layer Split Option 7.2x et avec le testeur VIAVI TM500 O-RU. De plus, les journaux fronthaul de liaison montante et descendante sont capturés, et la génération et la capture de signaux RF sont effectuées à l'aide du matériel VSG et VSA de Rohde & Schwarz, avec le logiciel VSE pour l'analyse des signaux RF et IQ. Le flux de travail de testcase est simplifié pour l'utilisateur final à l'aide du VIAVI O-RU Test Manager, fournissant un point de contrôle de test unique. La démonstration sera réalisée au MWC Shanghai 2021 par VIAVI Solutions, sur le stand N1.B137, en plus d'être présentée dans le cadre de l'O-RAN Virtual Exhibition.

Cinq autres démonstrations virtuelles destinées au salon MWC Shanghai 2021 enrichissent également l'O-RAN Virtual Exhibition :

ITRI y présente les xApps de pilotage du trafic de la plateforme Near-Real-Time Radio Intelligent Controller utilisant les procédures E2 pour surveiller les métriques de cellule et UE générées par le simulateur RAN et pour décharger certains UE vers les cellules voisines de sorte que la politique A1 soit garantie.

NVIDIA et VMWare exposent conjointement le PoC de l'orchestration Aerial 5G gNB Layer-1 sur la plateforme cloud de télécommunications VMWare. Cette démonstration présente NVIDIA Aerial SDK en tant que fonction cloud native, avec des conteneurs docker et des manifestes Kubernetes. Aerial cuBB intégré à la plateforme cloud de télécommunications VMWare offre une agilité de service, une efficacité opérationnelle et une réduction des dépenses d'investissement/dépenses d'exploitation via MANO.

Viettel présente une solution de bout en bout, basée sur un serveur Intel (Xeon-D) avec NIC (XXV710-DA2T) qui est intégré à un micro O-RU extérieur via une interface Open Fronthaul. La station de base se connecte à EPC et l'eNB de Viettel offre une solution NSA complète de station de base de type boîte blanche (Option 3X) prête pour un déploiement commercial. Le système intégré est vérifié à l'aide d'un UE commercial via le test d'attachement et de vitesse.

Altiostar a choisi de faire équipe avec Airtel et NEC pour présenter des tests d'interopérabilité et l'intégration des unités radio (O-RU) MIMO massives, ainsi que des unités distribuées (O-DU) virtualisées fonctionnant sur des serveurs commerciaux prêts à utiliser (Commercial-Off-The-Shelf, COTS). La démonstration présente une interface commerciale Open Fronthaul, de bout en bout, basée sur les spécifications O-RAN.

Parallel Wireless expose l'Open RAN macro basée sur l'O-RAN 2G, 3G, 4G et 5G pour étendre et moderniser les réseaux cellulaires avec un coût total de possession réduit et une maintenance simplifiée. La technologie a fait ses preuves en milieu rural dans plus de 50 réseaux dans le monde et est désormais évolutive pour la 2G, la 3G et la 4G urbaines tout en libérant le plein potentiel de la 5G.

À propos de l'O-RAN ALLIANCE

L'O-RAN ALLIANCE est une communauté mondiale de plus de 260 opérateurs mobiles, fournisseurs, établissements universitaires et institutions de recherche, opérant dans le secteur du Réseau d'accès radio (Radio Access Network, RAN). Le RAN constituant un élément essentiel de tout réseau mobile, la mission de l'O-RAN ALLIANCE est de remodeler le secteur vers des réseaux mobiles plus intelligents, plus ouverts, virtualisés et entièrement interopérables. Les nouvelles normes O-RAN ouvrent la voie à un écosystème de fournisseurs RAN plus compétitif et plus dynamique, avec une innovation accélérée permettant d'améliorer l'expérience utilisateur. Dans le même temps, les réseaux mobiles basés sur l'O-RAN vont pouvoir améliorer l'efficacité des déploiements RAN ainsi que les opérations des opérateurs mobiles. Pour y parvenir, l'O-RAN ALLIANCE publie de nouvelles spécifications RAN, lance des logiciels ouverts pour le RAN et soutient ses membres dans l'intégration et les tests de leurs implémentations. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.o-ran.org.

