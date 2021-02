Le gouvernement du Canada prend des mesures pour protéger l'habitat essentiel du chevalier cuivré





OTTAWA , ON, le 19 févr. 2021 /CNW/ - Un élément clé de la protection des espèces aquatiques en péril consiste à s'assurer que leur habitat essentiel est aussi protégé. Le gouvernement du Canada reconnaît que nous devons protéger ces zones vitales ? qu'il s'agisse de frayères, d'aires d'alevinage ou de zones d'alimentation ? pour aider nos espèces en péril à se rétablir et à survivre pour les générations futures.

La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, ont annoncé que le gouvernement du Canada sollicite les commentaires du public sur la protection de l'habitat essentiel proposé pour le chevalier cuivré au Québec. La participation du public aux périodes de commentaires est une étape importante pour nous assurer que nous protégeons les espèces au profit de divers écosystèmes et de l'avenir des Canadiens.

Un arrêté visant l'habitat essentiel permet de protéger les fonctions, les caractéristiques et les attributs de l'habitat essentiel d'une espèce dans des lieux géographiques spécifiques, qui sont essentiels à sa survie et à son rétablissement. L'habitat essentiel peut comprendre des zones où les espèces viennent mettre bas, pondre leurs oeufs, se nourrir ou élever leurs petits. Lorsque l'habitat essentiel est protégé en vertu de la Loi sur les espèces en péril, des activités peuvent être autorisées au cas par cas, à condition que toute activité proposée dans l'habitat essentiel ne compromette pas la survie ou le rétablissement de l'espèce. Un arrêté visant l'habitat essentiel s'applique à toutes les activités humaines actuelles ou futures, pouvant entraîner la destruction de toute partie de l'habitat essentiel désigné d'une espèce en péril.

Les Canadiens sont invités à faire part de leurs commentaires jusqu'au 21 mars 2021, en visitant le site de la partie I de la Gazette du Canada.

Citations

« Il est en notre pouvoir de protéger, d'améliorer, et de conserver les espèces en péril du Canada et les habitats qu'elles abritent. Aujourd'hui, en travaillant en partenariat, nous allons un peu plus loin pour assurer la protection du chevalier cuivré et de son environnement. Chaque mesure que nous prenons est essentielle à la préservation de sa biodiversité et de son environnement naturel pour les générations à venir. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« En ce moment, lorsque le monde est confronté aux menaces des changements climatiques, de la perte de biodiversité, et d'une pandémie, nous devons nous unir pour protéger la santé de notre planète. Nous sommes impatients de travailler avec des partenaires du Québec pour protéger l'habitat essentiel du chevalier cuivré, qui vit dans les eaux près du lieu historique national du Canal-de-Saint-Ours. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et ministre responsable de Parcs Canada

Faits en bref

La proposition de l'arrêté visant l'habitat essentiel protégeant l'habitat essentiel du chevalier cuivré au Québec sera publié le 20 février 2021 dans la partie I de la Gazette du Canada , pour une période de commentaires publics de 30 jours.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués et plus au moyen des fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 19 février 2021 à 14:16 et diffusé par :