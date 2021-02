« Tout le monde à table » : La ministre Bibeau annonce le nom des membres du Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada





OTTAWA, ON, le 19 févr. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé la composition du Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada, qui est au coeur de la Politique alimentaire pour le Canada. La ministre Bibeau a fait cette annonce dans le cadre d'un dialogue virtuel du Sommet sur les systèmes alimentaires, organisé par le Arrell Food Institute à l'Université de Guelph, où elle prononçait un discours.

Les 23 membres du Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada mettent en commun diverses expertises et perspectives provenant de l'ensemble du système alimentaire, à savoir des experts du secteur agroalimentaire, des professionnels de la santé, des chercheurs universitaires et des organismes sans but lucratif. Les membres proviennent également de régions et de groupes démographiques diversifiés au Canada.

« Tout le monde à table » est le slogan de la Politique alimentaire pour le Canada. Il reflète la nécessité que les acteurs de notre système alimentaire travaillent ensemble à trouver des solutions aux problèmes systémiques.

Le Conseil conseillera la ministre sur des enjeux actuels et émergents liés à l'alimentation qui sont importants pour les Canadiens. Ces conseils tiendront compte de la nature complexe et intégrée du système alimentaire canadien et appuieront l'amélioration et la durabilité des résultats sur les plans social, environnemental, économique et de la santé.

La première réunion du Conseil se tiendra virtuellement le 4 mars 2021. Les médias seront invités à une mêlée de presse qui suivra la réunion avec la ministre et les coprésidents du Conseil.

La pandémie de COVID-19 a fait ressortir l'importance que le Canada ait un système alimentaire robuste et résilient. Le gouvernement du Canada est déterminé à améliorer la santé et la durabilité du secteur alimentaire et à veiller à ce que la population canadienne ait accès à une quantité suffisante d'aliments salubres, nutritifs et culturellement diversifiés.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Conseil, dont de courtes biographies des membres, visitez la page Web du Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada.

Citations

« Qu'il s'agisse d'insécurité alimentaire, de fraude alimentaire, de gaspillage alimentaire ou encore de promouvoir les bons coups de nos productrices et producteurs agricoles, la collaboration est la clé. Le Conseil consultatif est le premier en son genre au Canada et il reflète notre vision d'un système alimentaire durable au pays fondé sur une approche inclusive. Chacun des membres possède un ensemble unique d'expériences et de connaissances qui amélioreront la façon dont les programmes gouvernementaux sont conçus et mis en oeuvre. J'ai hâte à notre première discussion! »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous ne pouvons pas bâtir un système alimentaire équitable, compétitif et durable si les intervenants ne dialoguent pas et ne collaborent pas de façon active. Le Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada est conçu pour répondre exactement à ce besoin, et j'ai très hâte de travailler avec la coprésidente Sylvie Cloutier, l'honorable ministre Bibeau et le reste du Conseil pour favoriser le dialogue pour des changements positifs, positionner le Canada comme chef de file mondial et sensibiliser davantage les Canadiens à l'importance de l'alimentation dans nos vies. »

- Evan Fraser, coprésident, Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada

« Je suis honorée de travailler aux côtés de M. Evan Fraser, de l'Arrell Food Institute, comme coprésidente du Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada. Je suis convaincue que les membres diversifiés du Conseil représentant un vaste éventail d'intervenants s'uniront pour s'acquitter avec diligence des importantes responsabilités que nous a confiées la ministre Bibeau. Notre système alimentaire est aussi complexe qu'il est essentiel à la sécurité et au développement économique du Canada et à la santé de tous les Canadiens. »

- Sylvie Cloutier, coprésidente, Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada

Les faits en bref

La Politique alimentaire pour le Canada est une feuille de route pour un système alimentaire plus sain et durable au Canada , qui met à profit le programme ambitieux du gouvernement en vue de soutenir la croissance des agriculteurs et des entreprises alimentaires du Canada ainsi que des initiatives fédérales clés, comme la Stratégie en matière de saine alimentation, le Guide alimentaire canadien et la Stratégie de réduction de la pauvreté. La Politique alimentaire appuie également les travaux liés à la fraude alimentaire, à l'étiquetage des aliments ainsi qu'à la perte et au gaspillage d'aliments, pour ne nommer que ces initiatives-là.





. Le Conseil appuiera l'avancement de la vision de la Politique alimentaire, soit que tous les Canadiens puissent avoir accès à une quantité suffisante d'aliments salubres, nutritifs et culturellement diversifiés et que le Canada se dote d'un système alimentaire résilient et novateur qui protège notre environnement et soutient notre économie.





sont en cours, dont le Défi de réduction du gaspillage alimentaire. À l'issue de cette initiative de 20 millions de dollars, des prix seront remis pour les innovations qui préviennent le gaspillage alimentaire à n'importe quelle étape du circuit de la ferme à l'assiette. De plus, le Fonds des infrastructures alimentaires locales a financé plus de 360 projets à ce jour, en vue d'accroître l'accessibilité à des aliments sains, nutritifs et, idéalement, locaux dans les collectivités canadiennes.





Le gouvernement a également fait des progrès pour cibler et atténuer les risques dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire afin que les Canadiens soient protégés contre les déclarations trompeuses relatives aux aliments, ce qui est une forme commune de fraude alimentaire. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a récemment publié les résultats de la surveillance de l'authenticité du miel effectuée dans le cadre du programme de lutte contre la fraude alimentaire.

