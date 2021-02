Choice Consolidation Corp. fait ses débuts sur les marchés publics sur la Neo Bourse





NEO a le plaisir d'annoncer que Choice Consolidation Corp. ("Choice Consolidation" ou la "Société"), une société d'acquisition à vocation spécifique ("SAVS") nouvellement créée, a fait aujourd'hui ses débuts sur les marchés publics sur la Neo Bourse. Ayant clôturé une introduction en Bourse d'un montant de 150 millions USD, la Société voit ses unités à droit de vote limité de catégorie A dorénavant négociées sous le symbole NEO : CDXX.UN.U.

La stratégie d'acquisition de Choice Consolidation ciblera le secteur américain du cannabis, notamment des opérateurs dans un seul État existants sur des marchés américains avec d'importants obstacles à l'entrée, des actifs dévalorisés nécessitant des capitaux supplémentaires minimes à modérés pour se redresser et des vendeurs qui ont besoin d'aide pour amener leurs propres actifs jusqu'à la ligne d'arrivée. L'équipe de direction de la Société pense qu'elle peut capitaliser sur "l'avantage du challenger" (les leçons apprises des anciens entrants) et gagner en efficacité dans tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement.

« Nous sommes ravis de faire nos débuts sur les marchés publics sur la NEO Bourse, alors que nous commençons la prochaine phase de la réalisation de notre transaction qualifiante en mettant l'accent sur des acquisitions dans le domaine du cannabis aux États-Unis », a déclaré Joe Caltabiano, PDG de Choice Consolidation Corporation. « En tant que bourse de cotation confirmée, NEO s'est imposée comme une plateforme de premier plan pour les SAVS. Nous avons choisi de nous associer avec la NEO Bourse en raison de ses exigences de cotation strictes qui, selon nous, offrent davantage de transparence aux investisseurs de détail comme institutionnels, et de l'attention constante qu'elle porte à offrir aux émetteurs une expérience optimale. »

M. Caltabiano a ajouté : « Au cours des prochains mois, nous comptons bien réaliser une transaction qui créera le meilleur opérateur multi-États (OME) de sa catégorie dans le domaine du cannabis, avec des actifs sur les principaux marchés à licence limitée aux États-Unis. Notre équipe de direction et notre conseil d'administration ont fait leurs preuves avec plus de 25 acquisitions dans le domaine du cannabis, qui ont abouti à la création de valeur pour les actionnaires. Nous nous réjouissons à l'idée de créer un nouvel OME d'envergure et rentable, cette fois-ci avec une compréhension encore plus approfondie de ce qui est nécessaire pour permettre d'excellents rendements de cultures, une fabrication rationalisée et une expérience commerciale différenciée pour les patients et les clients. »

Avec le lancement d'aujourd'hui, Choice Consolidation devient la 10e SAVS à rejoindre la série grandissante de SAVS à être cotées sur la NEO Bourse. Place de cotation de plus de 100 entreprises et FNB, la NEO Bourse facilite régulièrement près de 15 pour cent du volume total des échanges au Canada. Cliquez ici pour une vue complète de toutes les valeurs mobilières cotées sur NEO.

« Avec une stratégie d'acquisition bien définie et soutenue par une équipe de direction qui a fait ses preuves, Choice Consolidation est prête pour permettre l'émergence du prochain OME majeur dans le secteur du cannabis aux États-Unis », a fait remarquer Jos Schmitt, président et chef de la direction de la NEO bourse. « Nous partageons son engagement en faveur de l'excellence dans la recherche de la réussite et sommes fiers d'avoir été choisis pour être son partenaire de cotation. Cela confirme une nouvelle fois que NEO est la bourse de valeurs canadienne de choix pour les SAVS. »

Les investisseurs peuvent négocier des actions de NEO : CDXX.UN.U via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plates-formes de courtage à bas coût et les courtiers à services complets.

À propos de NEO Exchange

La NEO Bourse est une place boursière progressiste qui réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement impartial, performant et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, la NEO Bourse donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés au Canada, sur un pied d'égalité. La NEO Bourse cote des entreprises et des produits d'investissement non financés par du capital de risque qui cherchent une place boursière donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une sensibilisation accrue, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos de Choice Consolidation Corp.

Choice Consolidation Corp. est une société d'acquisition à vocation spécifique ("SAVS") créée pour identifier des opportunités existantes en vue de développer un nouvel opérateur multi-États dans le domaine en croissance rapide du cannabis. Cofondée par de grands pionniers des affaires dans le secteur, Choice Consolidation Corp. tirera profit de plusieurs années d'expérience, d'une connaissance approfondie du secteur et de relations à l'échelle du pays pour acquérir des entreprises sur des marchés ciblés clés en vue de créer des opérateurs multi-États de prochaine génération. Pour plus d'informations, visitez www.choiceconsol.com ou envoyez un courriel à investors@jscfund.com.

