Le premier ministre conclut une réunion productive des dirigeants du G7





OTTAWA, ON, le 19 févr. 2021 /CNW/ - La pandémie mondiale de COVID-19 a eu des répercussions sur la santé et le bien-être économique des gens au Canada et dans le monde entier. Afin de continuer à protéger et à soutenir nos populations et de rebâtir en mieux de manière à créer des emplois et de la croissance économique, notamment grâce à des mesures ambitieuses de lutte contre les changements climatiques, le Canada continuera de travailler avec ses partenaires internationaux pour relever les plus grands défis de notre époque.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a participé à une réunion virtuelle des dirigeants du G7. Il a également annoncé un nouveau financement pour aider à vaincre le virus partout dans le monde.

Depuis le mois de février 2020, le Canada s'est engagé à verser plus de 2 milliards de dollars dans la réponse mondiale à la COVID-19. Il versera aujourd'hui une somme supplémentaire de 75 millions de dollars afin de compléter son soutien au Dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT). Ce dernier permet de mettre au point et de fournir des tests de dépistage, des traitements et des vaccins dans le monde entier - parce que pour vaincre le virus au pays, il faut le vaincre partout.

Le premier ministre a aussi salué les nouvelles contributions des dirigeants du G7 à ces efforts mondiaux de vaccination. Il a réitéré l'engagement du Canada à coopérer à la réponse à la COVID-19 et à jeter les fondements d'une relance économique solide et durable.

Pendant que nous nous rétablissons de la pandémie, la collaboration avec les partenaires du G7 sera essentielle à la création d'emplois et à la croissance économique. Il faudra notamment bâtir des systèmes d'échanges commerciaux plus justes, lutter contre les changements climatiques et saisir les opportunités économiques découlant de la croissance propre. Aujourd'hui, le premier ministre a souligné le leadership et l'engagement continus du Canada dans l'établissement d'un monde plus propre et plus compétitif.

Nous devons également créer des opportunités pour les personnes que la pandémie a touchées de manière disproportionnée, notamment les femmes, les groupes racisés et les peuples autochtones. De plus, le premier ministre a salué la décision du Royaume-Uni de mettre sur pied un Conseil consultatif du G7 sur l'égalité des sexes, qui est un important héritage du Sommet du G7 de 2018 à Charlevoix, pour veiller à ce que l'égalité des sexes soit au coeur des travaux du G7 de cette année.

Nos efforts visant à rebâtir en mieux doivent aussi s'accompagner d'une volonté soutenue de renforcer la démocratie et les institutions démocratiques dans le monde. Le premier ministre a également insisté aujourd'hui sur la nécessité de respecter les droits de la personne et de défendre la primauté du droit dans le monde afin de prévenir la persécution et les mauvais traitements dans tous les pays.

Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons surmonter les difficultés auxquelles nous faisons face à l'heure actuelle. Pendant que nous continuons à faire tout ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faudra, pour protéger et soutenir les Canadiens durant cette crise, nous continuerons à travailler avec nos homologues du G7 en vue de vaincre le virus où qu'il soit et de bâtir un avenir plus résilient pour tous.

Citation

« Ensemble, nous pouvons faire face aux défis mondiaux les plus urgents et bâtir un avenir plus sûr et plus résilient pour tous. La réunion du G7 d'aujourd'hui nous a donné l'occasion de discuter des répercussions sanitaires et économiques de la pandémie mondiale de COVID-19 et d'aborder d'autres dossiers importants, dont la crise climatique. Le Canada est impatient de poursuivre ces discussions et d'appuyer l'ordre du jour ambitieux du Royaume-Uni tout au long de sa présidence du G7, en 2021. »

-- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

En incluant l'annonce de 75 millions de dollars faite aujourd'hui, le Canada s'est engagé à verser 940 millions de dollars dans le Dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19. Ce dernier est une plateforme mondiale créée pour garantir un accès équitable et abordable aux vaccins, aux tests de dépistage et aux traitements liés à la COVID-19.

Le Mécanisme COVAX est un mécanisme d'approvisionnement mondial qui appuie l'élaboration et la distribution de vaccins sécuritaires, équitables et accessibles contre la COVID-19. Le Mécanisme comporte deux volets : le volet autofinancé, pour les pays mieux nantis, et le volet de Garantie de marché (AMC Covax), qui vise à soutenir 92 pays à revenu faible ou moyen.

Le gouvernement du Canada est l'un des principaux soutiens du Mécanisme COVAX. En effet, il s'est engagé à verser jusqu'à 220 millions de dollars pour l'approvisionnement national en doses de vaccin par l'entremise du volet autofinancé du Mécanisme, et 325 millions de dollars par le biais du volet AMC Covax du Mécanisme pour l'obtention, la distribution et la livraison de vaccins. Ce soutien comprend un investissement ciblé dans la mise en place d'un mécanisme qui permettra aux pays de partager des doses de vaccin entre eux.

Le Canada est parmi les premiers donateurs du G7 à avoir annoncé une contribution majeure au volet AMC Covax.

est parmi les premiers donateurs du G7 à avoir annoncé une contribution majeure au volet AMC Covax. Le Canada a mobilisé plus de 2 milliards de dollars d'aide internationale en réponse à la COVID-19. Ce montant comprend :

a mobilisé plus de 2 milliards de dollars d'aide internationale en réponse à la COVID-19. Ce montant comprend : 940 millions de dollars pour l'Accélérateur ACT, un partenariat international crucial pour assurer l'accès équitable aux tests de dépistage, aux traitements et aux vaccins liés à la COVID-19, et dont le premier ministre et d'autres dirigeants mondiaux font la promotion depuis mai 2020;



Plus de 740 millions de dollars en aide humaine et au développement pour répondre aux besoins immédiats générés par la COVID-19.



Le Canada a travaillé avec des organisations afin d'adapter leurs ententes de financement existantes avec Affaires mondiales Canada pour veiller à ce que leurs activités puissent répondre aux besoins immédiats engendrés par la pandémie dans les pays en développement pour un total de 488 millions de dollars.

a travaillé avec des organisations afin d'adapter leurs ententes de financement existantes avec Affaires mondiales Canada pour veiller à ce que leurs activités puissent répondre aux besoins immédiats engendrés par la pandémie dans les pays en développement pour un total de 488 millions de dollars. Le G7 est un groupe informel de sept économies du monde développé. Il comprend le Canada, la France , l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. L'Union européenne a été invitée à participer au G7 pour la première fois en 1977.

, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. L'Union européenne a été invitée à participer au G7 pour la première fois en 1977. À l'exception de 2020, les dirigeants du G7 se réunissent chaque année depuis les années 1970 pour discuter de questions d'intérêt national et mondial.

Les dirigeants ne se sont pas rencontrés en personne depuis le Sommet des dirigeants du G7 à Biarritz pendant la présidence française du G7 en 2019.

Le Royaume-Uni assure la présidence du G7 en 2021.

Le Sommet du G7 de 2021 doit se tenir à Carbis Bay, en Cornouailles, du 11 au 13 juin. Le Royaume-Uni a invité l'Australie, l'Inde et la Corée du Sud en tant que pays invités.

