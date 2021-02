Absen améliore l'expérience des réunions et des présentations grâce au nouveau Absenicon 3.0





SHENZHEN, Chine, 19 février 2021 /PRNewswire/ -- Absen (SZSE: 300389) améliore l'expérience des réunions et des présentations grâce au nouveau Absenicon 3.0, un écran tout-en-un à DEL pour les réunions et les présentations. Ce nouveau produit amélioré a été conçu en vue d'être la solution visuelle parfaite pour les salles de réunion, les salles de conférence et les auditoriums haut de gamme des entreprises, des gouvernements, des établissements de l'éducation et d'autres environnements intérieurs où un affichage fiable et visuellement remarquable est nécessaire pour offrir une communication efficace.

Avec son cadre de 5 mm et d'une épaisseur de 28,5 mm seulement, l'Absenicon 3.0 adopte un design tout en minceur et présente un rapport écran-appareil impressionnant de 94 %, offrant ainsi de magnifiques images grand format très homogènes.

De plus, la luminosité de l'Absenicon 3.0 peut être réglée entre 0 nit et 350 nits, l'appareil convient donc parfaitement aux espaces ouverts et dotés d'une grande luminosité. Grâce à sa gamme de couleurs de 110 % et à son rapport de contraste de 5 000:1, l'Absenicon 3.0 est en mesure d'afficher un contenu détaillé avec des couleurs précises et vives. De plus, le très grand angle de visionnement de 160° permet aux utilisateurs et aux personnes présentes de tenir des réunions plus efficaces et plus productives.

Ajoutons que la conception tout-en-un de ce produit intègre un système complet de commande, de fonctionnement et de son, ce qui permet d'éviter l'utilisation d'un boîtier de commande et d'un processeur vidéo traditionnels. Et avec ses câbles cachés, l'appareil offre une finition élégante et nette dans tout son ensemble.

Par ailleurs, grâce au nouveau système de commande intelligent dont il est doté, l'Absenicon 3.0 est aussi facile à utiliser qu'un téléviseur. Sa télécommande permet facilement aux utilisateurs d'allumer et d'éteindre l'écran, de changer de canaux numériques et de régler la luminosité de l'écran ainsi que les paramètres du menu d'affichage à l'écran.

L'Absenicon 3.0 prend en charge des systèmes doubles, dont Android 8.0 et Windows 10 OS, et donne aux utilisateurs la possibilité de partager le contenu d'un ordinateur, d'un téléphone intelligent ou d'une tablette en scannant un code QR, tout en prenant des notes sur ces mêmes appareils pendant une conférence. Ce produit permet de partager jusqu'à quatre écrans simultanément et de présenter différentes idées créatives à la fois.

Deux techniciens et deux heures suffisent pour installer l'Absenicon 3.0, soit en le fixant au mur soit de manière mobile. La maintenance de l'appareil se fait par l'avant et il ne faut que quelques secondes pour retirer un module avec un outil conçu à cet effet, ce qui rend l'installation et l'entretien rapides et pratiques.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter : Absen@absen.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1441111/1.jpg

