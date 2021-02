Customertimes accueille Sergey Zinin en tant que vice-président mondial des marchés verticaux et des consultations commerciales





NEW YORK, 19 février 2021 /PRNewswire/ -- La société Customertimes est heureuse d'annoncer l'ajout de Sergey Zinin au poste de vice-président mondial des marchés verticaux et des consultations commerciales.

M. Zinin arrive chez Customertimes après avoir occupé le poste de directeur principal des consultations commerciales chez Salesforce. Chez Customertimes, il façonnera notre approche de mise en marché pour les marchés verticaux clés et mettra en oeuvre notre pratique de consultation commerciale pour répondre à un afflux de demandes de conseils stratégiques de la part des clients.

« Customertimes est une ressource technique exceptionnelle pour résoudre les cas d'utilisation complexes, » a expliqué M. Zinin. « À l'avenir, nous rehausserons nos relations avec nos clients internationaux pour aider à résoudre des problèmes liés à leurs activités comme la croissance des revenus, la réduction des coûts, l'atténuation des risques, etc. »

« Avec plus de 1 200 employés répartis dans 9 marchés et 63 pays, nous sommes reconnus pour résoudre des problèmes insolubles tous les jours. Il est temps de tirer parti de ces connaissances de l'industrie, de les combiner à notre vaste expertise sur le terrain, d'ajouter nos innovations en ce qui a trait aux fournisseurs indépendants de logiciels et de fournir des solutions d'affaires plus précises. »

« Nous sommes ravis que Sergey fasse partie de l'équipe, » a affirmé Roman Khudyakov, chef des technologies à Customertimes. « Sa vision stratégique et ses connaissances en consultation font de lui le candidat idéal pour ce poste. Il a fait un travail exceptionnel pendant son mandat à Salesforce, et nous avons hâte de mettre ses connaissances extraordinaires au service de nos clients. »

M. Zinin est enthousiaste à l'idée de se joindre à la liste croissante d'experts qui composent l'équipe Customertimes.

« De nombreux conseillers disent aux organisations ce qu'elles devraient faire à l'avenir, mais très peu de ces conseils contiennent des connaissances pratiques qui transforment le "quoi" et le "pourquoi" en un "comment", » a-t-il expliqué. « Je suis heureux de contribuer à créer une approche unique pour répondre à ces questions importantes afin que nos clients puissent atteindre leurs objectifs plus rapidement. »

À propos de Customertimes

Customertimes Corp. est un cabinet d'experts-conseils international qui se consacre à rendre les meilleures technologies de TI accessibles aux clients. Avec plus de 4 000 projets achevés et plus de 1 000 experts hautement qualifiés, ses solutions sont conçues pour aider les clients à réaliser une véritable transformation des activités et à tirer le maximum de leurs investissements dans les technologies. Précurseur en services-conseils et en mise en oeuvre des solutions Salesforce en Europe de l'Est, Customertimes Corp. a actuellement son siège social à New York, ainsi que des bureaux régionaux à Londres, à Paris, à Toronto, à Kiev, à Minsk, à Riga et à Moscou. Pour en savoir plus, visitez le www.customertimes.com .

