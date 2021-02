Les Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien 2020 célèbrent l'excellence du patrimoine en Ontario





Cabaret d'histoire musicale, réutilisation adaptée, projets de restauration et 18 étudiants parmi les personnes et les projets reconnus pour leur contribution à la conservation du patrimoine

TORONTO, le 19 févr. 2021 /CNW/ - Les lauréats en 2020 des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien ont été reconnus lors d'une cérémonie virtuelle le 18 février 2021 par l'honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l'Ontario, et la Fiducie du patrimoine ontarien. Les Prix récompensent les projets et les personnes qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la conservation du patrimoine ontarien en 2020.

Les lauréats des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien comptent :



Carolyn King (Première Nation Mississaugas of the Credit) a reçu le Prix Thomas Symons pour l'engagement en faveur de la conservation pour souligner son leadership et son profond attachement à la compréhension interculturelle de la Première Nation Mississaugas of the Credit.

(Norfolk) a reçu un Prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations, en reconnaissance de sa contribution bénévole à la conservation du patrimoine communautaire de Norfolk pendant plus de 28 ans. Huit projets ont reçu des Prix d'excellence en matière de conservation, représentant la diversité des approches de la conservation du patrimoine ontarien qui ont enrichi les lieux et les histoires de la province.

(Norfolk) a reçu un Prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations, en reconnaissance de sa contribution bénévole à la conservation du patrimoine communautaire de Norfolk pendant plus de 28 ans. Huit projets ont reçu des Prix d'excellence en matière de conservation, représentant la diversité des approches de la conservation du patrimoine ontarien qui ont enrichi les lieux et les histoires de la province.

Dix-huit jeunes (deux personnes et un groupe) ont reçu des prix d'excellence pour la jeunesse, en reconnaissance de leur contribution bénévole exceptionnelle au patrimoine de l' Ontario .

Chaque lauréat et chaque projet a aidé des Ontariens à faire l'expérience du patrimoine d'une manière innovante ou stimulante, démontrant ainsi comment le patrimoine peut enrichir nos communautés. Voici quelques exemples :

Le spectacle du Ward Cabaret , une oeuvre musicale sur fond historique basée sur le premier quartier d'immigrants de Toronto .

, une oeuvre musicale sur fond historique basée sur le premier quartier d'immigrants de . Un avion de l'époque de la Seconde Guerre mondiale restauré par la Fondation Edenvale Classic Aircraft. Le projet de conservation du Tiger Moth a nécessité deux ans de travail de la part de bénévoles dévoués.

a nécessité deux ans de travail de la part de bénévoles dévoués. La réutilisation adaptée de l'immeuble Walker Power à Windsor , où les propriétaires et les architectes ont converti un bâtiment industriel du XXe siècle pour un usage commercial qui a honoré l'histoire du bâtiment au XIXe siècle et protégé un site archéologique découvert lors des rénovations.

Charlene Rocha et Paula Umeh, les deux lauréates individuelles du Prix pour les réalisations des jeunes, recevront également une bourse Jeunes leaders du patrimoine d'une valeur de 3 500 dollars pour leurs études postsecondaires. Cette bourse est parrainée conjointement par la Canada Vie et la Fiducie du patrimoine ontarien.

Établis en 2006, les Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien sont décernés par un jury tous les ans et administrés par la Fiducie du patrimoine ontarien afin de reconnaître les réalisations remarquables en matière de conservation du patrimoine. Ces réalisations inspirantes soulignent le rôle important que joue la conservation du patrimoine dans les communautés de l'Ontario, en particulier en cette période difficile. En réponse à la COVID-19, cette année, la cérémonie de remise des prix a eu lieu virtuellement dans le cadre des célébrations annuelles de la Semaine du patrimoine de la Fiducie.

Citations :

« Cette dernière année a amené plus d'Ontariens que jamais à redécouvrir leur propre arrrière-cour. La diversité du patrimoine physique et culturel et la dimension même de cette province offrent tant d'éléments dont il faut être reconnaissant. C'est un plaisir de rendre hommage aux lauréats des prix 2020 de la Fiducie du patrimoine ontarien pour leurs efforts de conservation et leur souci de notre avenir. Je suis particulièrement heureux de reconnaître les jeunes qui prennent déjà au sérieux leur rôle dans la protection de leurs communautés et de leurs paysages. Mon cher ami, Thomas Symons, dont nous ressentons tous vivement la perte récente, serait très fier des réalisations de toutes les personnes et organisations reconnues cette année. »

Debbie Down, directrice, Relations communautaires, Canada Vie, a déclaré, « À la Canada Vie, nous croyons qu'avec un soutien adéquat, le potentiel peut devenir réalité. C'est pourquoi nous sommes ravis de nous joindre à la Fiducie du patrimoine ontarien pour célébrer les jeunes Ontariens qui travaillent à améliorer le bien-être de nos communautés et pour soutenir les lauréats inspirants de la bourse Jeunes leaders du patrimoine ».

« Le gouvernement de l'Ontario est fier de reconnaître et de féliciter les lauréats de 2020 des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien, a déclaré Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Ces personnes et organismes exceptionnels ont fait preuve d'un dévouement incroyable envers la préservation de la riche histoire de l'Ontario, nous rappelant les liens que nous entretenons avec le passé chargé d'histoire de notre formidable province. Je demande à toute la population ontarienne de se joindre à moi pour les remercier de leurs efforts et pour célébrer leurs réalisations. »

John Ecker, président de la Fiducie du patrimoine ontarien, a déclaré, « La Fiducie du patrimoine ontarien est fière de se joindre à la lieutenante-gouverneure de l'Ontario pour rendre hommage à ces personnes et organisations remarquables en reconnaissance de leurs réalisations exceptionnelles. Leur leadership, leur engagement et leurs innovations en matière de conservation du patrimoine inciteront à leur tour d'autres personnes à apporter leur propre contribution importante à notre province ».

Pour en savoir plus :

Pour obtenir une liste complète des lauréats et de plus amples renseignements sur les projets.

Obtenez de plus amples renseignements sur la présentation d'une candidature pour les prix 2021 - la date limite est le 30 septembre 2021.

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien



La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme relevant du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société et célèbre la diversité de la province. La Fiducie envisage un Ontario où les lieux, les paysages, les traditions et les histoires qui incarnent notre patrimoine sont conservés, valorisés et partagés pour les générations actuelles et futures.



