Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, et le maire de Québec, Régis Labeaume, ont uni leur voix ce matin pour demander au gouvernement du Québec un meilleur financement des logements sociaux. Depuis...

La science est claire : le nouveau coronavirus reste en suspension dans l'air, et il faut en prendre acte relativement aux mesures et dispositifs de protection, surtout dans le cas des travailleuses et travailleurs. Voilà la mise à jour qu'une...