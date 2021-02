Avis - L'exposition involontaire de jeunes enfants à des comprimés d'acétaminophène pour adultes peut présenter de graves risques pour la santé





OTTAWA, ON, le 19 févr. 2021

Résumé

Produit : Comprimés d'acétaminophène faciles à avaler pour adultes.

Problème : Multiples incidents d'intoxication par l'acétaminophène chez de jeunes enfants dus à une exposition involontaire à des comprimés d'acétaminophène faciles à avaler pour adultes. Une surdose d'acétaminophène entraîne un risque élevé de dommages au foie.

Ce qu'il faut faire : Les parents et les gardiens d'enfants sont encouragés à choisir des emballages protège-enfants et à vérifier que le bouchon est bien remis en place après chaque utilisation. Ces produits devraient être conservés sous clé dans un coffret, un contenant ou une armoire à pharmacie, hors de vue et de portée des enfants. Si vous croyez que votre enfant a avalé des comprimés d'acétaminophène pour adultes, téléphonez immédiatement au centre antipoison de votre province. Signalez tout événement indésirable associé à un produit de santé à Santé Canada.

Problème

À la suite de multiples incidents signalés aux centres antipoison, Santé Canada avise la population canadienne de prendre des précautions afin de prévenir l'exposition involontaire de jeunes enfants à des comprimés d'acétaminophène faciles à avaler pour adultes. Il s'agit de comprimés rouges à saveur sucrée qui, pour de jeunes enfants, peuvent ressembler à des bonbons. Ces comprimés peuvent être emballés dans une bouteille pouvant ressembler à un jouet en raison de son bouchon rouge cannelé conçu pour l'ouverture facile de la bouteille.

L'ingestion involontaire de produits contenant de l'acétaminophène peut entraîner une surdose et de graves effets sur la santé, comme des dommages au foie ou même la mort. Les symptômes d'une surdose incluent nausées, vomissements, perte d'appétit et douleurs au haut de l'abdomen ou au ventre.

Les comprimés d'acétaminophène faciles à avaler, en concentrations de 325 mg ou de 500 mg, sont offerts dans des emballages de tailles et d'aspects divers. Les comprimés faciles à avaler sont destinés aux personnes qui ont de la difficulté à avaler, comme celles qui ont subi un accident vasculaire cérébral ou celles qui vivent avec certains troubles nerveux (p. ex. maladie de Parkinson, sclérose en plaques). Des emballages qui ne sont pas à l'épreuve des enfants sont offerts aux consommateurs qui ont de la difficulté à ouvrir les emballages protège-enfants, notamment les aînés et les personnes qui vivent avec l'arthrite des mains.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada communique cet important avis de sécurité aux professionnels de la santé et aux membres de la population canadienne. Le Ministère continue de se pencher sur cette question et travaillera avec les fabricants pour déterminer quelles sont les mesures qui conviennent pour accroître l'utilisation sûre de ces produits.

Ce que vous devriez faire

Si vous croyez que votre enfant a pris une trop grande quantité d'acétaminophène, téléphonez immédiatement au centre antipoison de votre province.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez des questions à propos de l'acétaminophène.

Quand vous achetez des produits contenant de l'acétaminophène, choisissez ceux offerts dans un emballage protège-enfants s'il y a de jeunes enfants chez vous.

Remettez le bouchon bien en place après chaque utilisation.

Gardez tous les médicaments sous clé dans un coffret, un contenant ou une armoire à pharmacie, hors de vue et de portée des enfants.

Ne prenez pas de médicaments en présence d'enfants, car ceux-ci ont tendance à reproduire les gestes des adultes.

Signalez tout événement indésirable associé à un produit de santé à Santé Canada .

